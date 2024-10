Matera, Convegno Catechistico Regionale su Annuncio e Missione

Il prossimo 5 e 6 ottobre 2024 si terrà a Matera il Convegno Catechistico Regionale sul tema *Ministerialità a servizio della Chiesa che genera alla vita cristiana*, un’importante occasione di confronto e di formazione per quanti operano nella Chiesa di Basilicata che metterà a tema la ministerialità e l’annuncio missionario. L’evento intende approfondire il tema della ministerialità a servizio della Chiesa che genera alla vita cristiana, con un particolare focus sull’identità e il ruolo dei lettori, accoliti e catechisti nell’attività missionaria della Chiesa. Organizzato dall’Ufficio Catechistico Regionale, il Convegno si inserisce nel contesto del cammino sinodale, con l’obiettivo di accompagnare la Chiesa locale verso un rinnovamento missionario. Il tema centrale sarà l’importanza dei ministeri istituiti nel favorire una comunità cristiana che non solo accoglie la fede, ma la fa crescere e la testimonia. La riflessione su questi temi sarà guidata da autorevoli relatori che offriranno spunti di riflessione e criteri per rinnovare l’annuncio del Vangelo nella realtà contemporanea. Il Convegno regionale catechistico seguirà tre orientamenti: – riconoscere, per individuare le sfide poste dal mondo contemporaneo – interpretare, per immaginare nuove modalità di comunicazione della Parola di Dio – scegliere, per individuare le azioni concrete per un annuncio rinnovato. Sabato 5 ottobre sarà dedicato a un approfondimento sulla funzione evangelizzatrice dei lettori, degli accoliti e dei catechisti, con interventi che metteranno in luce come il cammino sinodale possa ispirare un’azione pastorale rinnovata. Domenica 6 ottobre l’attenzione sarà focalizzata sulla dimensione formativa dei catechisti, intesi non come categoria a sé ma come l’insieme degli adulti che vivono in comunione fraterna la stessa esperienza di fede, pur in ambiti e contesti differenti. Il convegno offrirà un ampio spazio per il dialogo e il confronto tra i partecipanti e i relatori. L’evento è rivolto alle equipes diocesane di vari ambiti pastorali (Caritas, Pastorale familiare, giovanile, vocazionale, IRC, Scout AGESCI, AC), ma anche a seminaristi, insegnanti di religione e responsabili di associazioni e movimenti ecclesiali. Questo ampio coinvolgimento evidenzia la volontà di creare una rete in cui la catechesi non sia vista come un settore isolato, ma come una dimensione che attraversa tutta l’attività missionaria della Chiesa. Queste le relazioni che faranno da guida ai lavori del Convegno catechistico regionale: Sabato 5 ottobre: 1. 16:00 – Dott.ssa Simona Loperte, Referente regionale del Cammino Sinodale – «Il cammino sinodale delle Chiese di Basilicata» 2. 16:30 – Don Jourdan Pinheiro, Responsabile del Gruppo Nazionale Catecumenato dell’UCN – «Il catecumenato, modello ispiratore dell’azione pastorale parrocchiale» 3. 18:15 – Don Mario Castellano, Vicario episcopale per la pastorale e l’evangelizzazione della diocesi di Bari-Bitonto – «Identità e funzione del lettore, dell’accolito e del catechista nell’azione missionaria della Parrocchia» Domenica 6 ottobre: 1. 10:15 – Mons. Franco Giulio Brambilla, Presidente della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi – «Il ministero della catechesi nella missione della Chiesa» 2. 16:00 – Tavola rotonda – «Quale catechesi per la nostra regione? Il contributo delle associazioni e dei movimenti».

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.