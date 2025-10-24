venerdì, 24 Ottobre , 2025
HomeCronacaMatera: controlli della Polizia di Stato per prevenzione e contrasto spaccio stupefacenti
Cronaca

Matera: controlli della Polizia di Stato per prevenzione e contrasto spaccio stupefacenti

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Nelle giornate di mercoledì 15 ottobre e di ieri, 23 ottobre 2025, la Questura di Matera ha reso noto di aver “effettuato dei controlli al fine di prevenire e contrastare fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e altre attività illecite in prossimità degli istituti scolastici.
L’operazione, fortemente voluta per garantire un presidio di legalità e sicurezza nei luoghi frequentati dai più giovani, ha interessato diverse scuole secondarie del capoluogo. I controlli sono stati effettuati in modo mirato nei pressi delle fermate degli autobus, nonché all’esterno degli istituti, nei luoghi di abituale aggregazione.
A supporto, sono intervenute le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e le unità cinofile antidroga della Questura di Bari.
L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di prevenzione e sensibilizzazione, volto a tutelare i giovani, con la finalità di sottrarli a rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti e contrastando ogni forma di illegalità che possa minare la serenità dell’ambiente scolastico.
Le Forze dell’Ordine, in questo modo, ribadiscono l’impegno costante nella difesa della legalità e nella protezione delle nuove generazioni, con un’azione che coniuga controllo, prevenzione e vicinanza ai cittadini.”

Articolo precedente
A tutto “biogas”: la Basilicata ostaggio della speculazione del falso green
Articolo successivo
Con la manovra sottratti 50 mln di euro alla Statale 106 Jonica
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti