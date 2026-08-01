Matera: Contributi a famiglie con figli (0/17 anni) iscritti ad attività socio-educative nel 2026

Con un comunicato, il Comune di Matera rende noto che “È stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici destinati alle famiglie residenti con figli di età compresa tra 0 e 17 anni che, nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2026, partecipano ad attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socio-educativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa. L’iniziativa è finanziata con le risorse del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che ha assegnato al Comune di Matera un finanziamento complessivo pari a 72.928,71 euro.” “L’obiettivo dell’intervento -sis spiega- è sostenere concretamente le famiglie nelle spese sostenute per la frequenza dei servizi educativi e ricreativi dei minori, favorendo allo stesso tempo la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e promuovendo occasioni di crescita, socializzazione e inclusione per bambini e ragazzi. Quest’anno, per la prima volta, si è voluta dare la possibilità di accedere al rimborso a tutti i minori, anche a quelli con disabilità. Il contributo sarà riconosciuto sulla base dell’ISEE del nucleo familiare, con percentuali di rimborso che potranno arrivare fino al 100% della spesa sostenuta, entro i massimali previsti dall’Avviso. Sono inoltre previste maggiorazioni dei contributi per i minori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica, dal 4 agosto 2026 (ore 12.00) al 30 ottobre 2026 (ore 12.00), attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito istituzionale del Comune. Le richieste saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri previsti dall’Avviso.” “Questa amministrazione per la prima volta ha aperto alla partecipazione anche a minori con disabilità fino a 17 anni. Con questo intervento vogliamo essere concretamente vicini alle famiglie materane, sostenendole in una spesa che riguarda la crescita educativa e sociale dei nostri bambini e ragazzi – dichiara il Sindaco Antonio Nicoletti -. I centri estivi e le attività socio-educative sono luoghi fondamentali di inclusione, apprendimento e socializzazione. Il Comune rafforza così ulteriormente il proprio impegno a favore dei minori e della qualità della vita delle famiglie”. “Questo Avviso è una misura di sostegno economico che consentirà a molte famiglie di recuperare parte delle spese sostenute per garantire ai propri figli esperienze educative e ricreative di qualità – evidenzia l’Assessora alle Politiche Sociali Angela Braia -. Invitiamo tutti gli aventi diritto a consultare attentamente l’Avviso e a presentare la domanda nei termini previsti. Il nostro obiettivo è favorire un accesso sempre più ampio ai servizi educativi territoriali, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità. L’Amministrazione Comunale invita le famiglie interessate a consultare integralmente l’Avviso pubblico, disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Matera, dove sono riportati requisiti, modalità di presentazione delle domande, documentazione richiesta e criteri di assegnazione dei contributi.”

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