Matera: Contribuiamo a realizzare il progetto “Facciamo l’orto con i bambini” nelle scuole

L’associazione Noi Ortadini, la Coop.Soc. Il Sicomoro e il progetto Custodi del Bello che, in collaborazione con il Comune di Matera portano avanti attività di cura del Bene Comune attraverso diversi progetti, con una nota-appello hanno posto all’attenzione dei media il progetto “Facciamo l’orto con i bambini” con il quale -scrivono- “si andranno a supportare diversi plessi degli istituti Comprensivi “Pascoli” e “Semeria” per diffondere la cultura dell’orto tra i bambini dai 3 ai 9 anni. Sono circa 800 i bambini coinvolti che avranno l’opportunità di scoprire la stagionalità, la germinazione e la biodiversità, imparando l’importanza della cura della terra e del bene comune. Questo sarà fatto attraverso la realizzazione di “orti in cassoni” che permetteranno ai bambini coinvolti di sperimentare l’orticoltura. Il percorso si concluderà con una “Festa della raccolta” durante la quale saranno invitate anche le famiglie e in cui ringrazieremo tutte le aziende e gli enti coinvolti.” Però, si sottolinea “Per la realizzazione del progetto abbiamo bisogno di qualche strumento come tavole di legno, terriccio, vasetti biodegradabili, semi e piantine, alberi, attrezzi da giardinaggio e altro ancora.” Pertanto si chiede a chi volesse “Un piccolo contributo” che sarebbe “fondamentale, per aiutarci a diffondere questa buona pratica di gestione del bene comune e soprattutto per regalare ai più piccoli l’esperienza unica dell’orticoltura.” COME? “Per contribuire basta contattare l’associazione Noi Ortadini all’indirizzo email noiortadini@gmail.com o al telefono cellulare 320 163 7955.” Ecco ora tocca a chi legge fare ciò che ritengono possibile per sostenere questa lodevole iniziativa.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.