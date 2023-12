Matera: Consiglio comunale il 27 dicembre (Bilancio di previsione e debiti fuori bilancio)

Il presidente Francesco Salvatore comunica di aver convocato il consiglio comunale di Matera “in seduta straordinaria, mercoledì 27 dicembre alle ore 16, con seconda convocazione il 30 dicembre alle ore 10 presso la sala “Pasolini” di via Sallustio, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 1. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di IPAS S.p.a.;

2. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di B.V.

3. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di M.T.

4. Quantità Decreto di liquidazione CTU debito fuori bilancio, sent. n. 47/2021 emessa dal Tribunale di Matera.

5. Interventi di manutenzione straordinaria al mercato ortofrutticolo di via Marconi. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’arch. Angelo Chietera.

6. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della T.D.M.

7. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di G.M. (prop. 138)

8. Intervento di somma urgenza via Protospata-via Beccaria. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della ditta Stagno Francesco Saverio.

9. Lavori di somma urgenza eseguiti sulla viabilità comunale a seguito delle abbondanti piogge del 02/06/2023. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di Nuzzaci Strade srl.

10. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di G.M. (prop.148)

11. Relazioni ex articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022 sui servizi pubblici locali a rilevanza economica. Approvazione.

12. Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026. Approvazione.

13. Bilancio di previsione 2024-2026 e relativa Nota integrativa. Approvazione.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza. È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul canale Facebook del Comune di Matera.”