Tra i primi atti del neo presidente della Confesercenti, Angela Martino, c’è l’intenzione di convocare nei prossimi giorni, la Giunta dell’associazione.

E questo per portare all’ordine del giorno una serie di questioni di natura sindacale che servono a rilanciare l’azione di proposizione e tutela della attività commerciali rappresentate che non possono più attendere. Tali azioni – sostiene la Presidente Martino – non possono esulare dal confronto sinergico con le altre associazioni datoriali e organizzazioni sindacali presenti sul territorio materano.

La Confesercenti di Matera è e rimarrà sempre al servizio delle imprese! Dichiara Angela Martino, che è succeduta nei giorni scorsi al dimissionario Francesco Lisurici nella carica di Presidente dell’Associazione.

Un ulteriore stallo significherebbe il collasso del tessuto produttivo locale che in questo momento ha bisogno di un’azione trainante sostenuta dalle strutture associative funzionanti e dalla presa di coscienza delle imprese a diventare padrone del proprio futuro.