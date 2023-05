Matera: “Confapi Space: un universo di opportunità per le PMI”

Proseguono le opportunità di collaborazioni aziendali e scambi commerciali tra Confapi Matera e le Confapi di Venezia e di Treviso, che stanno rafforzando sempre di più i rapporti socioeconomici tra la Basilicata e il Veneto.

I prossimi 25 e 26 maggio nella città dei Sassi si terrà l’evento “Confapi Space: un universo di opportunità per le PMI”, in cui le imprese di Confapi Matera incontreranno quelle di Confapi Venezia e Confapi Treviso, con l’obiettivo di creare reti e sinergie tra i territori e opportunità commerciali. L’iniziativa è dedicata alle aziende di tutti i settori, con particolare riferimento a Agroalimentare, Mobile Arredo, Trasporti e Logistica, Turismo e Innovation Technology.

Giovedì 25 alle ore 18, presso SPARKme Space Academy (in via dell’Industria zona Paip 2) si terrà un congresso con gli interventi di Francesco Turrini, imprenditore di MAW SpA che parlerà del fare squadra all’interno e all’esterno dell’azienda per affrontare il cambiamento, e Dino paradiso, noto attore comico lucano che interpreterà un monologo. Seguirà la visita guidata a SPARKme Space Academy e un’apericena (Apihour). Il giorno seguente alle ore 10 si terranno gli incontri B2B tra le aziende lucane e quelle venete, secondo un matching precostituito, e visite aziendali presso le aziende che si saranno prenotate.

“Siamo felicissimi di proseguire il dialogo con le nostre consorelle di Venezia e Treviso per creare opportunità di network tra aziende” – dichiara il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo. “Gli operatori lucani e quelli veneti operano in due contesti imprenditoriali molto diversi tra loro; esistono tuttavia molte più affinità e somiglianze di quanto si possa comunemente pensare”.

“È dal 2019 – prosegue il Presidente De Salvo – l’anno in cui Matera è stata capitale europea della cultura, che veneti e lucani del sistema Confapi si incontrano periodicamente, da noi o da loro, per intessere rapporti culturali prima ancora che relazioni commerciali. Per questa due giorni materana abbiamo creato liste di aziende – lucane e venete – dei settori potenzialmente interessati a costruire nuove opportunità di business”.

“Tutto ciò consentirà opportunità di lavoro, ma anche scambi culturali, di esperienze, know how e soprattutto di capacità imprenditoriali e sensibilità umana, due fattori imprescindibili per l’impresa sana”.

“Negli ultimi anni – conclude il Presidente di Confapi Matera – da iniziative analoghe sono nate sinergie che hanno portato ad accordi economici tra le imprese associate dei due territori. È proprio nei momenti difficili, vissuti negli ultimi tempi, che nasce e si rinforza lo spirito associativo che oggi ci ha portato qui a individuare opportunità di crescita dal dialogo”.