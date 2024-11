Matera. concluso il corso di neurosviluppo nel contesto scolastico

Si è concluso il corso promosso dall’Associazione Aura Blu e il Centro Servizi per l’autismo Amici di Nico tenuto presso l’IC Fermi di Matera. Le attività, svoltesi parte in FAD parte in presenz,a hanno avuto ad oggetto i disturbi del neurosviluppo nel contesto scolastico con casi pratici di metodologie e strategie per l’inclusione e sono state guidate dalla dottssa Simona Vergine, pedagogista e analista del comportamento, una dei professionisti del Centro Servizi Amici di Nico di Matino che ha generosamente offerto alla comunità materana competenze e tempo per realizzare l’intero percorso.

Numerosi sono stati gli argomenti affrontati con perizia e sensibilità per fornire strumenti adeguati ad insegnanti e ad operatori dei contesti scolastici e di assistenza domiciliare utili a svolgere il proprio lavoro migliorando le proprie competenze.

“La collaborazione e l’ospitalità offerte dall’IC Fermi”, dichiara la Dirigente Isabella Abbatino, “sono le modalità consuete con cui la scuola cerca di rispondere ai bisogni delle famiglie del territorio attraverso un servizio sempre migliore in qualità”. Molto soddisfatta si dichiara anche la Presidente di Aura Blu, Licia Curci, che ancora una volta richiama l’attenzione delle istituzioni sul sostegno alle famiglie nella gestione

degli autistici in età adulta.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.