Sono 321 le domande ammesse al bando per la concessione dei contributi per il pagamento dei canoni di alloggi privati in locazione relativi al 2019.

L’elenco è stato pubblicato nella sezione “Avvisi” del sito internet istituzionale www.comune.mt.it. Nella stessa sezione è stato altresì pubblicato l’elenco degli esclusi, con le relative motivazioni, avverso le quali è possibile fare ricorso nei termini stabiliti.

L’importo complessivo accordato dalla Regione Basilicata al Comune di Matera per l’erogazione dei contributi ammonta a 178.640,14 euro.

Poiché le risorse finanziarie stanziate dalla Regione non consentono di coprire l’intero fabbisogno, l’assessore alle Politiche Sociali, Giuseppe Sarli, ha previsto la possibilità di reperire fondi aggiuntivi dal bilancio comunale.