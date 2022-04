Concerto delle Palme con la grande musica per orchestra da camera, il 10 aprile 2022 a Matera nella Sala Conferenze del Museo Ridola. Protagonisti l’ORCHESTRA DI MATERA E DELLA BASILICATA, l’oboe solista Nicola Bimbi diretti dal M° Gianpaolo Mazzoli, nell’ambito della stagione di concerti 2022 del Lams Matera e Associazione Culturale “R. D’Ambrosio”. Ingresso € 5, inizio concerto ore 20,30.

Il concerto del 10 aprile, la domenica delle Palme, vedrà protagonisti l’ORCHESTRA DI MATERA E DELLA BASILICATA, diretta dal M° toscano Gianpaolo Mazzoli, in un programma originale e di grande fascino, con l’esecuzione di 2 celebri concerti per oboe e orchestra (di Tomaso Albinoni e di Benedetto Marcello) con solista il giovane Nicola Bimbi, insieme a capolavori nel Nocecento per orchestra da camera, con la Serenata per archi del compositore inglese Edward Elgar e con “Palladio”, suite per orchestra, del compositore gallese Karl Jenkins.

Il direttore artistico della rassegna, il M° Giovanni Pompeo, afferma che “questo concerto segna un nuovo, importante ed alto momento di condivisone collettiva, tassello della nostra stagione di concerti,

che vede protagonisti direttori e solisti di riconosciuto valore, e la nostra orchestra, formata da professionisti in prevalenza del territorio lucano, riconosciuta e sostenuta dal Ministero per la Cultura sin dal 2018 (F.U.S.), e sostenuta anche dalla Regione Basilicata”.

L’Orchestra di Matera e della Basilicata, promossa e gestita dall’Associazione Culturale “R. D’Ambrosio”, è nata con l’obiettivo di offrire occupazione qualificata ai tanti giovani laureati della Basilicata e del Mezzogiorno. E’ una formazione duttile e flessibile nell’organico e nel repertorio, composta da musicisti giovani insieme ad affermati solisti e professionisti in carriera, per la grandissima parte lucani. Negli anni ha partecipato ad eventi di livello nazionale ed internazionale esibendosi anche in diretta Rai Radio Tre. Ha in repertorio programmi sacri, sinfonici, da camera, e si è distinta anche per l’attenzione alla produzione contemporanea. Di rilievo internazionale le attività dell’anno 2019 con le cerimonia di apertura di Plovdiv 2019, e i concerti “evento” di Matera 2019 con le “prime esecuzioni assolute” di nuove musiche commissionate a Georg Friedrich Haas (considerato “il più importante compositore del mondo del XXI secolo”), Nicola Campogrande e Damiano D’Ambrosio, che tanta eco hanno avuto in Italia e nel mondo. In particolare, la composizione del M° Haas, ha ottenuto premi e riconoscimenti autorevoli: il Premio Abbiati della critica musicale e l’inclusione nella Top 10 dei migliori concerti del 2019 da parte della testata specializzata “il giornale della musica”. L’orchestra è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) sin dal 2018.

GianPaolo Mazzoli è Direttore d’Orchestra, Compositore e Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca. Diplomato in Pianoforte all’Istituto Musicale “L. Boccherini” di Lucca e in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, Mazzoli ha studiato Composizione con i Maestri Pietro Rigacci e Gaetano Giani Luporini e Direzione d’Orchestra con i Maestri Bruno Rigacci e Piero Bellugi. Ha frequentato inoltre il biennio di Direzione d’orchestra presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma.

In qualità di Direttore d’orchestra ha svolto attività concertistica in Italia e all’estero affrontando il repertorio sinfonico dei maggiori autori con prestigiose compagini orchestrali come l’Orchestra dell’Opera di Bucarest (Romania), l’Orchestra Regionale della Toscana, l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, Città Lirica Orchestra, Orchestra del Festival di San Gimignano, Orchestra di Oltsin (Polonia), l’Orchestra dell’Opera di Sofia (Bulgaria), l’Orchestra dell’Opera di Constanta (Romania)Orchestra del Festival Pucciniano di Torre del Lago, Orchestra del Festival Lirico di Pompei e l’Orchestra del Teatro Nazionale di Belgrado. Ha collaborato con artisti di fama internazionale, come i cantanti Raina Kabaivnska, Piero Cappuccilli, Fabio Armiliato, Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli, Laura Niculescu, Fiorenza Cedolin e Giovanna Casolla, i violinisti Cristiano Rossi e Alessandro Cappone, i violoncellisti Raphael Wallfisch ,Franco Maggio Ormezovsky e Giovanni Sollima e l’oboista Francesco Di Rosa.

Ha inciso per le case discografiche Kicco Classic ,Tactus,Briilant e per la PBS Americana.

In qualità di Direttore artistico, Manager musicale e organizzatore di eventi, Direttore artistico dal 2003 del Concorso Lirico Internazionale “Titta Ruffo” e del Festival Estivo “Lirica sotto le stelle” a Pisa; delle Stagioni annuali OPEN e OPEN Gold promosse dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini.

In qualità di compositore ha scritto musiche di scena per lo spettacolo “Salotto ‘900”, per il giallo di J.B. Priestley “Un ispettore in casa Birling”, per “Olivia Twist” dall’omonimo spettacolo, la colonna sonora Conflitti per un video di Amnesty International e l’opera lirica Marta e Maria su testo di Paolo Pivetti per la quale gli è stato conferito il Premio Lirico Internazionale Tiberini d’argento. Ha scritto inoltre l’Opera pop “il Gatto con gli stivali ” e “Cenerentola” Edizioni Sillabe. Ha inoltre scritto la colonna sonora del Film “Storie di erbe fluttuanti”di Ozu per il Festival del Cinema di Roma.

In qualità di docente, oltre alla cattedra di Esercitazioni Orchestrali e di Direzione d’orchestra all’Istituto Musicale “Boccherini” di Lucca, ha tenuto Master di interpretazione lirica con studenti dell’Università di Nagoya (Giappone), a Sidney (Australia) per la Barilla Opera Foundation e alla Hongyu International School di Pechino (Cina); è inoltre docente di Vocalità al Master di I livello in Direzione artistica e Management Musicale (MaDAMM) di Lucca. Recentemente ha tenuto una Masterclass in Direzione d’Opera presso il Voice and Opera Departement del Conservatorio Centrale di Pechino. E’ stato per sei anni Direttore del Master MAI(Musica Applicata all’Immagine) e docente di Direzione d’orchestra e Orchestrazione per lo stesso master.

Nicola BIMBI, oboe

Nato a Lucca nel 1986 si diploma in oboe presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” e si laurea in Biologia Molecolare con il massimo dei voti e lode presso l’Università degli Studi di Pisa. Consegue inoltre Master in Direzione Artistica e Management Musicale ed in Controllo di Gestione e pianificazione. Ha collaborato con numerose orchestre tra cui l’Orchestra Sinfonica Italiana, l’Orchestra Arché, l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, l’Orchestra Cantieri d’Arte, l’Orchestra Sinfonica di Pisa, le orchestre universitarie di Pisa e Firenze, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra toscana Giovanni Bria, l’Aedo chamber orchestra, Lucca Opera Festival chamber orchestra e l’Ensemble Symphony Orchestra con la quale si è esibito nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri.

Ha collaborato con artisti come PFM, Pooh, Baustelle, Giovanni Allevi, Il Volo, Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli, Amy Stuart, Cheryl Porter, Chic, Nile Rodgers, Stella Vox, Gatto Panceri, Gabriele Ferdeghini, Mango, Neja, Ivana Spagna, Franco Battiato, Arturo Brachetti e Simona Molinari.

Ha inciso per diverse etichette discografiche tra cui Sony e Brilliant. Ha registrato inoltre la colonna sonora del film “Finalmente la felicità” di Leonardo Pieraccioni, il disco del cantante Mango “L’amore è invisibile” ed il nuovo inno della Lega Calcio italiana “O Generosa” di Giovanni Allevi. Attualmente ricopre l’incarico di responsabile della Produzione Artistica dell’Istituto Superiore di Studi Musicali L. Boccherini, di assistente alla direzione artistica del Lucca Classica Music Festival, di vicepresidente presso l’Orchestra Archè Società Cooperativa di cui è anche fondatore e di consigliere nel Centro Studi Luigi Boccherini.

Stagione di concerti 2022_ Progetto del Lams Matera e Associazione Culturale “R. D’Ambrosio”, con il patrocinio e sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal vivo (F.U.S.), Regione Basilicata (L.R. 37/2014), Comuni di Matera, Montescaglioso, Pomarico, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera.