Con una ordinanza del sindaco, Domenico Bennardi, è stata disposta la chiusura nei giorni 3, 4 e 5 aprile prossimi di ville, parchi e giardini comunali perimetrati.

La nuova ordinanza sindacale si è resa necessaria in considerazione dei divieti introdotti dal Presidente del Consiglio dei Ministri per prevenire e limitare la diffusione del Covid in occasione delle festività pasquali.