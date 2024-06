Matera con la rete LETIsmart fruibile da ciechi, ipovedenti e non solo

Davvero una bella pagina di collaborazione e di attenzione verso persone, che chiedono di non essere lasciate indietro…come quelle cieche o ipovedenti, cha hanno diritto a muoversi anche in una città d’arte, e patrimonio Unesco, come Matera, quella scritta dall’Amministrazione comunale e dall’Unione italiana ciechi. E ne è la prova l’installazione di oltre 100 radiofari, dislocati nei rioni Sassi, comprese le fermate bus, in centro e a ridosso di alcuni luoghi istituzionali come il Municipio , l’Azienda sanitaria, l’ospedale, Piazza Matteotti Matera si è dotata di un sistema di percorsi guidati, per favorire la mobilità di persone cieche, ipovedenti e in prospettiva anche per persone che si muovono in carrozzina. Si tratta del progetto ”LETIsmart”, portato avanti con l’Unione ciechi nazionale e territoriale,e dall’ l’Amministrazione comunale utilizzando risorse del programma I.T.I per una spesa di 200.000 euri. Il sistema, mediante radiofari elettronici letti dello speciale bastone per non vedenti e ipovedenti, consente a persone con questo tipo di disabilità di muoversi in autonomia. Il servizio è accessibile anche da turisti, grazie a sette bastoni, offerti in comodato d’uso all’Amministrazione comunale all’Unione ciechi.

L’iniziativa, suscettibile di ulteriori miglioramenti, è stata presenta in Municipio nel corso di una conferenza stampa con la partecipazione del sindaco, Domenico Bennardi, con gli assessori Angelo Cotugno (Innovazione) e Angela Mazzone (Patrimonio), la consigliera comunale Anna Lucia Stigliani.. E Marino Attini, componente della Direzione nazionale Uici, ideatore del sistema LETIsmart e per questo insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana , Giuseppe Lanzillo, presidente della sezione Uici di Matera e Cinzia Cosimi in rappresentanza del club Lions Trieste Host . E’ intervenuto a distanza il presidente nazionale dell’Unione ciechi. Mario Barbuto. Da tutti un contributo concreto, sincero, di volontà ad andare avanti lungo il percorso avviato. E Matera può essere d’esempio per altre città, a cominciare dal Sud dove Napoli e Pompei hanno avviato piccoli interventi. C’è da fare per tanto per non lasciare altri concittadini e concittadine indietro, E il superamento delle barriere architettoniche, e non solo fisiche, è l’occasione per farlo. Servono programmazione, volontà e risorse…nel ricordo della signora Letizia, l’ex consorte dell’ideatore del progetto LETIsmart Marino Attini, che ha donato all’Uci un importante progetto per muoversi in maniera autonoma.



IL COMUNICATO DIFFUSO DALL’UICI

Si è svolta questa mattina presso la sala Mandela del municipio di Matera, la presentazione del progetto LETIsmart alla città, alla presenza del Sindaco di Matera Domenico Bennardi, Marino Attini Componente della direzione nazionale UICI, ideatore del sistema LETIsmart e per questo insignito del titolo di cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Mario Barbuto Presidente Nazionale UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), Giuseppe Lanzillo, Presidente della sezione UICI di Matera, Cinzia Cosimi dott.ssa in rappresentanza del club Lions Trieste Host, Angelo Cotugno, assessore all’Innovazione tecnologica del Comune di Matera e Angela Mazzone, assessore al Patrimonio.

Il sistema LETIsmart, presentato stamani alla città, è composto da due accessori da integrare nel tradizionale bastone bianco per persone con disabilità visiva che, senza inficiare peso o ergonomia, migliorano l’autonomia del non vedente che ha la possibilità di muoversi nell’ambiente urbano con un sistema luminoso visibile a distanza e un sintetizzatore vocale che fornisce indicazioni per la deambulazione. Lo scopo del progetto, nato grazie alla sinergia tra UICI, Trieste Trasporti e Comune di Trieste e SCEN srl, azienda triestina specializzata in prototipazione elettronica, è stato quello di rendere le città, tra cui Matera, smart city attrezzate per persone con disabilità visiva.

Il sistema LETIsmart, presente in tante città italiane, in siti turistici, università ed ospedali, ambisce ad espandersi il più possibile su tutto il territorio italiano per permettere a tutti di muoversi autonomamente e in sicurezza per le strade, usare mezzi di trasporto, accedere agli uffici pubblici e ai siti storici della città.

U.I.C.I. (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) ha finanziato la distribuzione del sistema LETIsmart in tutte le 105 sezioni territoriali con l’intento di promuovere questa tecnologia come Standard Nazionale per la disabilità.

Dichiarazione Mario Barbuto, Presidente Nazionale UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti): “Siamo orgogliosi di questa nuova realizzazione che fa onore alla città di Matera e segna un passo avanti sul cammino dell’autonomia e dell’inclusione. Ci auguriamo di poter ripetere questa esperienza anche in tanti altri comuni d’Italia”.

Dichiarazione Sindaco di Matera, Domenico Bennardi : “Il progetto “Letismart” rappresenta per il Comune di Matera un’importante opportunità nella promozione del turismo inclusivo -commenta il sindaco Domenico Bennardi- perché grazie alla preziosa collaborazione dell’Unione italiana ciechi a livello nazionale e provinciale, la città dei Sassi Capitale europea della cultura 2019 sarà pienamente accessibile alle persone cieche e ipovedenti. Infatti, con questa straordinaria tecnologia tutta “made in Italy” di cui stiamo dotando la città, non ci saranno più barriere nella fruizione di musei, luoghi turistici, presìdi sanitari e servizi essenziali da parte di ciechi e ipovedenti, che potranno anche utilizzare i bus urbani con la realizzazione dell’ultimo step nella dotazione dei radiofari di Letismart. Siamo davvero orgogliosi e soddisfatti di aver raggiunto questo importante traguardo di civiltà e inclusione”

Dichiarazione Marino Attini, componente della direzione nazionale UICI e ideatore del sistema LETIsmart: “Non posso che ringraziare questa amministrazione per l’attenzione e il concreto impegno a favore della disabilità, l’impianto LETIsmart a Matera è un fiore all’occhiello per l’accessibilità e l’orientamento urbano che permetterà a residenti e turisti non vedenti e ipovedenti di essere protagonisti di un luogo così incantevole e sempre più inclusivo. Ringrazio inoltre tutti coloro che con la loro professionalità ed impegno hanno reso possibile questo straordinario traguardo.”