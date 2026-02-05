Matera con il tavolo turismo apparecchiato. Ma attendiamo progetti e fatti

E’ sempre positivo confrontarsi, analizzare e vedere cosa si può mettere in campo per organizzare e migliorare, in concreto, l’offerta turistica della Città dei Sassi evitando le ricorrenti lamentazioni di alcuni- precisiamo- sui cali stagionali o sui motivi delle presenze limitate. E per essere competitivi occorre essere operativi, credibili, lavorando con cultura d’impresa. Poche priorità e con un quadro di riferimento sui percorsi da attivare guardando ai prezzi,ai servizi e all’ offerta completa di quanto, cosa e come la città possa offrire per consentire al turista di restare oltre la consueta visita agli antichi rioni di tufo. Si parte da qui per presentare una Matera accogliente e con tante opportunità per prolungare i soggiorni. Eventi, animazione, laboratori del gusto? Bene. Ma che facciano parte di una offerta da conoscere e promuovere per tempo, altrimenti alle borse specializzate in Italia e all’Estero si porterà a casa ben poco. Il Comune, da quanto riporta il comunicato stampa, ha annunciato di volere lavorare già da ora a un calendario estivo degno di tal nome. Bene. E altrettanto si intenderebbe fare rafforzando il rapporto con Apt e Aeroporti di Puglia. Ottimo. Ma attendiamo i fatti con progetti e percorsi da concretizzare. Si è parlato anche dalla tassa di soggiorno da utilizzare al meglio con ricadute per il settore. E qui ricordiamo una vecchia sollecitazione affinché i bus turistici paghino una tassa adeguata, come accade altrove. Il tavolo andrà avanti e non sarebbe male costituire piccoli gruppi di lavoro su tematiche precise in modo da responsabilizzare tutte le componenti che vogliano impegnarsi, mettendoci volontà e, naturalmente, alla tasca. La cultura d’impresa si costruisce così, per evitare (e ne siamo testimoni) l’inconcludenza del passato.



IL COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE

Tavolo tecnico sul turismo promosso dall’Amministrazione Nicoletti: confronto operativo con associazioni e operatori per una nuova strategia di promozione

Si è svolto, nella Sala Mandela del Comune di Matera, il tavolo tecnico sul turismo convocato dall’Amministrazione comunale, un momento di confronto con le associazioni di categoria e operatori turistici, a cui hanno preso parte il Sindaco Antonio Nicoletti, l’assessora al Turismo Simona Orsi, i presidenti delle commissioni consiliari Attività produttive Francesco Lisurici e Turismo Doriano Manuello.

Al centro dell’incontro, la strategia di promozione turistica della città, con particolare riferimento alla programmazione delle iniziative fieristiche e di promozione. È stato condiviso il piano fiere ricevuto dall’APT Basilicata, ed è stato condiviso di orientarsi verso una partecipazione a fiere ed eventi che privilegino l’incontro diretto tra domanda e offerta turistica. L’obiettivo è superare una presenza meramente istituzionale e di rappresentanza, puntando invece su contesti in cui, da un lato, siano presenti tour operator e buyer internazionali e, dall’altro, associazioni e imprenditori in grado di presentare in modo concreto l’offerta del territorio. Un’impostazione apprezzata dagli operatori intervenuti, che hanno inoltre condiviso con il Sindaco l’opportunità di inserire il Nord America tra i mercati su cui investire.

Nel corso del confronto, è stata sottolineata anche la necessità di migliorare la gestione dei flussi turistici in città, lavorare su nuovi segmenti di turismo, oltre che potenziare quello culturale, valorizzando il fatto che Matera dispone già di strutture ricettive di alto livello, tra hotel cinque stelle e ristoranti stellati, capaci di intercettare una domanda internazionale qualificata. Il miglioramento dei servizi e dell’offerta è stato anche uno dei temi affrontati.



La presenza della Camera di Commercio ha contribuito a rafforzare l’approccio tecnico e professionale del tavolo, con l’obiettivo di creare un sistema che faccia da collante tra operatori e istituzioni. Sul tema delle risorse, pur ribadendo l’impegno del Comune attraverso una quota della tassa di soggiorno, è stata chiesta anche agli imprenditori la disponibilità a sostenere azioni più incisive.

Tra le altre proposte emerse, il rafforzamento del rapporto non solo con APT Basilicata, ma anche con Puglia Promozione e con Aeroporti di Puglia, in virtù della vicinanza geografica e delle opportunità di connessione, e la partecipazione in questo 2026 a eventi di rilievo che possono massimizzare le ricadute di visibilità.

Ampio spazio è stato dedicato alla discussione sull’utilizzo della tassa di soggiorno. Una parte del budget potrà essere destinata alla promozione, parte ai servizi e parte al rafforzamento dell’offerta.

Il sindaco ha inoltre annunciato la volontà di costruire un vero calendario dell’Estate materana, che tenga conto sia della vicinanza al mare sia della riapertura ai grandi eventi.

Numerosi gli spunti e le sollecitazioni arrivate dagli operatori, tra cui la richiesta di istituire un punto informativo nei Sassi. L’Amministrazione ha infine annunciato che a breve sarà convocato un nuovo tavolo tecnico con gli operatori culturali.

“Vogliamo una promozione più mirata ed efficace, capace di mettere in relazione diretta Matera e i mercati internazionali – ha dichiarato il sindaco Antonio Nicoletti –. È importante presidiare ed ampliare mercati internazionali come il Nord America e valorizzare segmenti ad alto potenziale. Questo percorso può funzionare solo attraverso una collaborazione reale tra istituzioni e operatori e sarà al centro del percorso di pianificazione strategica”.

“Dobbiamo investire in qualità – ha aggiunto l’assessora al Turismo Simona Orsi –, sia nella promozione che nell’immagine della città, dalle fiere alle luminarie artistiche, fino a un calendario strutturato di eventi. Matera deve essere sempre più competitiva, attrattiva e riconoscibile durante tutto l’anno”.