Matera con i ”bimbi”in maglia nera. Mano a tasca e idee

Quella maglia nera attribuita a Matera dal puntuale report del quotidiano economico ”Il sole 24 ore” su vari settori,che contribuiscono a definire la qualità urbana, è un campanello d’allarme in linea con il calo demografico nazionale e della Basilicata, in particolare, che sconta gli effetti dello spopolamento, del taglio dei servizi e dell’assenza di politiche di sostegno alle famiglie. Matera maglia nera in questo settore, osserva Antonio Serravezza, questa volta nei panni di nonno…,che chiede alla giunta comunale di lavorare per recuperare posizioni. Vedremo.Ma senza generalizzare.



A ognuno le proprie responsabilità spalmate negli anni tra problemi gestionali, organizzativi e pezze messe qua e là pur di mantenere i servizi,minimi. Mettiamo da parte le attese, siamo come san Tommaso da sempre,del Piano nazionale di ripresa e resilienza e guardiamo a quello che si può fare con le attuali risorse e con l’aumento dei prezzi di materie prime e di energie, favoriti dalla speculazione. Quanto al nero siamo lontani dagli intrepidi ”balilla” e dalle ”giovani italiane” del Ventennio, che alimentò politiche demografiche ma anche premialità per le famiglie. E’ uno spunto. I Comuni possono poco. Dovrà pensarci lo Stato,l’attuale governo di centrodestra senza populismi di area… e lavorando sulle priorità, che non sono certo quelle sulle limitazioni ai rave party.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Una classifica che fa male e che regala la maglia nera alla capitale europea della cultura.

Nella classifica del Sole 24 ore sulla vivibilità delle città italiane Matera è tra le ultime cinque città che non investono sul futuro dei bambini. Un segno molto negativo per il futuro della città in cui i giovani non hanno opportunità. È incredibile che una città capitale europea della cultura i giovani vivono in povertà educativa. Ciò si sta negando il futuro. È un forte monito ai nostri amministratori che devono concentrarsi e investire sui giovani, i veri cambiamenti si fanno quando i destinatari degli interventi vengono coinvolti. Attendiamo una reazione del nostro primo cittadino e della sua giunta comunale.