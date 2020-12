Il 7 gennaio si terrà una seduta della commissione “mobilità sostenibile” del comune di Matera a cui parteciperà anche l’ing. Stefano Ciurnelli redattore del Pums, (Piano Urbano della mobilità sostenibile), al fine di sperimentare nuove modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini , dell’associazionismo e dei corpi intermedi, dichiara l’Assessore Raffaele Tantone, insieme alla Presidente della Commissione Lucia Anna Stigliani, abbiamo pensato di trasmettere l’evento in diretta streaming e di invitare i soggetti citati a far pervenire richieste ed osservazioni entro il 4 gennaio, così da permettere ai relatori di dare risposte più esaurienti.

L’obiettivo continua Tantone, è quello di informare e coinvolgere la città nella scelta e definizione degli scenari futuri di mobilità urbana, in pratica di come si sposteranno persone e merci all’interno della città nei prossimi 5-10 anni, preso atto che siamo tutti d’accordo sulla necessità di dover migliorare la sostenibilità dei trasporti, ma anche il loro impatto sulla qualità della vita e dei luoghi in cui ci si sposta.

Per tali ragioni invitiamo i cittadini a consultare le informazioni relative al Pums all’interno dell’apposita sezione dei sito Web del comune di Matera, dove è anche disponibile un video di presentazione relativo ad un’altra iniziativa pubblica fatta sempre con l’ing. Ciurnelli, inviando eventuali richieste o osservazioni in vista della prossima diretta streaming al seguente indirizzo mail mobilità@comune.mt.it entro il 4 gennaio 2021.

Da ultimo, chiude Tantone, ringrazio l’ing Ciurnelli per la disponibilità e l’entusiasmo con cui ha accolto la nostra richiesta.