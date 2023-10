Matera come Gerusalemme. Con ”Tracce ebraiche” una storia da approfondire

L’intenso programma di eventi, lezioni magistrali, mostre, incontri nelle scuole, visite nel territorio in corso a Matera con la rassegna culturale ” Tracce ebraiche”, organizzata dall’associazione Allelamie, è una opportunità per la Basilicata di guardare alla storia del passato e costruire utili collaborazioni culturali, turistiche ed economiche con Israele, nonostante la situazione di conflittualità che sta martoriando quello Stato e nel complesso il Medio Oriente, con problemi di ieri e di oggi che meritano approfondimenti e letture attente a livello internazionale. E Matera, città del turismo internazionale, e di una cultura millenaria, nonchè ”città della pace e dei diritti umani, è un luogo per pensare -appena possibile e quando sarà tornato il buon senso- di gettare ponti di collaborazione tra le sponde del Mediterraneo. Del resto Matera, città del cinema, dove sono stati girati film come Il Vangelo Secondo Matteo, The Passion, Ben Hur e altri del filone biblico, ha tanti punti in comune con Gerusalemme. A dirlo anche Matera Cesare ”Israele” Moscati, rabbino capo di Napoli e del Mezzogiorno, in visita a Matera per le iniziative della rassegna culturale ” Tracce ebraiche”, organizzata dall’associazione Allelammie.



” Matera ha molto di Gerusalemme- ha detto il rabbino Moscati. A Matera e dintorni ci sono state delle presenze di comunità ebraiche , prima della cacciata del 1520 . Qui, ma non ho ancora avuto la possibilità di vederle, ci dovrebbero essere una epigrafe tombale e altro. Quanto alla Sinagoga nei Sassi ,personalmente non mi convince come una vecchia sinagoga. Non ci sono luce, spazio è angusto. E,soprattutto, non c’è alcun elemento che possa dimostrare il contrario se non vengono fuori documenti che ne parlino. Poi bisogna vedere dal punto di vista storico, archeologico e quant’altro . Più di questo non mi sento di dire. Non mi posso esprimere”. Servono approfondimenti.



L’artista Donato Rizzi che l’ha scoperta da alcuni lustri è di altro parere, dopo aver acquisito valutazioni di esperti, che hanno visitato quel sito. Il luogo, in via Madonna delle Grazie, è sottostante al ”ghetto del Seminario”. E nel 2019 , durante la consiliatura dell’ex sindaco Raffaello De Ruggieri, c’erano stati pareri che avevano indicato quel luogo – destinato nei secoli ad altri usi- come il sito di una antica sinagoga. Attendiamo sviluppi. Servono serietà degli studi, riflessione e pace…dopo quanto sta accadendo, dopo l’attacco terroristico in Israele e il conflitto che sta creando preoccupazioni a livello planetario. ”Quanto accaduto in Israele ha colpito tutti- ha detto Cesare ”Israele” Moscati, rabbino capo di Napoli e del Mezzogiorno. E’ stato il più grande genocidio di ebrei compiuto in un solo giorno , dopo la Shoah.Abbiamo avuto 1200, 1300 morti, tra uomini, donne, bambini, anche persone anziane fuggite dalla Shoah che, o sono state uccise, o prese prigioniere.Penso che in questo momento,lasciando fuori quello che è la politica e tutto il resto, bisogna capire un attimo le sensazioni morali, di quando avvengono queste cose, che possono avvenire in Israele o in altre parti del mondo . Beh, noi dobbiamo essere solidali.



Devo dire -ha concluso Moscati-che c’e stata tanta solidarietà da parte dell’Italia , delle Istituzioni eccetera.Purtroppo ci sono stati casi, per fortuna, sporadici in cui si inneggiava ai terroristi ,ma sono stati peggio dei terroristi, alla morte, alla uccisione, di uccidere gli ebrei di bruciare Tel Aviv, che hanno fatto bene…Ecco, questo va contro qualsiasi tipo di sentimento, di pensiero , che possa essere religioso, politico e morale . E non deve essere accettato” Netanyau ? E’ contrastato in Israele, che è una democrazia , dove c’è chi lo contrasta, chi è a favore .Non sta a me giudicarne l’operato politico in questo caso. Posso giudicare se fa qualcosa di sbagliato, come ebreo , dal punto di vista religioso”. Ora si pensi alla pace e a evitare altro spargimento di sangue su qualsiasi fronte: pace שָׁלוֹם