Matera collection al top all’Iltm latin di San Paolo del Brasile

Samba, Sassi e lusso… alla International luxury travel marketing di San Paolo del Brasile con la società turistica di alta gamma ”Matera collection” che ha portato all’interno dello stand dell’Enit l’offerta di una città unica come Matera, con realtà come Alvino Relais, BV Quarry, Corte San Pietro, Masseria Fontana di Vite, Moyseion, Palazzo del Duca, Palazzo della Fontana, Palazzo Gattini e la DMC Ferula Viaggi. Per Gino Marchionna, fondatore di Matera Collection, nella foto con Barbara Oristanio di Enit Brasile, la presenza di M.C è frutto di una pianificazione precisa, nell’ambito di un lavoro di rete e di ricerca che porta a confrontarsi con le potenzialità di nuovi mercati. ”Ogni mercato -afferma- viene analizzato e selezionato in base alla coerenza con la nostra offerta: esperienze autentiche, ospitalità diffusa e strutture uniche, fortemente identitarie”. Una semina fruttuosa che porterà riscontri nei mesi a venire, auspicando che le difficoltà procurati da conflitti e crisi energetica siano superate quanto prima.



IL COMUNICATO

Matera Collection a ILTM Latin America 2026: il valore della rete che porta Matera nel mondo

San Paolo (Brasile), 6 maggio 2026 – Matera Collection è presente in questi giorni a ILTM Latin America, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al turismo di lusso, in corso a San Paolo dal 4 al 7 maggio.

La partecipazione all’evento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione avviato ormai dieci anni fa, fondato su un principio chiave: fare rete per competere sui mercati globali. Matera Collection nasce infatti dall’unione di alcune tra le più rappresentative realtà dell’ospitalità di alta gamma della destinazione, tra cui Alvino Relais, BV Quarry, Corte San Pietro, Masseria Fontana di Vite, Moyseion, Palazzo del Duca, Palazzo della Fontana, Palazzo Gattini e la DMC Ferula Viaggi.

La presenza a ILTM si inserisce all’interno dello stand di ENIT, dove Matera Collection rappresenta l’unico operatore presente per Basilicata e Puglia: un riconoscimento significativo del lavoro svolto dal network e della capacità di rappresentare in maniera integrata un’offerta territoriale di alto profilo.

Un progetto condiviso che, nel tempo, ha dimostrato come la collaborazione tra operatori possa generare valore concreto, posizionando Matera tra le destinazioni più apprezzate nei segmenti luxury e MICE a livello internazionale.



“La nostra presenza a ILTM Latin America non è casuale – commenta Giacinto Marchionna, fondatore di Matera Collection – ma frutto di una strategia costruita negli anni. Ogni mercato viene analizzato e selezionato in base alla coerenza con la nostra offerta: esperienze autentiche, ospitalità diffusa e strutture uniche, fortemente identitarie.”

In questo contesto, il mercato brasiliano si conferma tra i più dinamici e promettenti: dal 2019 al 2025, la Basilicata ha registrato un incremento dell’84% delle presenze provenienti dal Brasile. Un dato che premia le attività di promozione congiunta e la capacità del network di intercettare una domanda sempre più orientata verso destinazioni esclusive e non convenzionali.

Matera Collection continua così a investire in una visione strategica di lungo periodo, basata sulla cooperazione tra imprese, sulla qualità dell’offerta e sulla capacità di raccontare Matera in modo distintivo sui mercati internazionali.

Un modello virtuoso che dimostra come, anche da una destinazione di dimensioni contenute, sia possibile competere a livello globale quando si lavora insieme con obiettivi chiari e condivisi.