Matera: Clima disteso in consiglio comunale, per la nuova giunta tutto rinviato al 7 luglio.

Seduta di apertura del nuovo consiglio comunale di Matera all’insegna del fair play e, proprio in ragione delle aperture ricevute da tutti i gruppi politici rappresentati nel consesso, il neo sindaco Antonio Nicoletti, subito dopo il giuramento, ha chiesto il rinvio dell’esame del punto all’ordine del giorno relativo alla comunicazione della nuova Giunta Comunale al 7 luglio (9 in seconda convocazione). Parole di apertura e di rispetto del voto dei materani sono venute anche da Roberto Cifarelli che ha tenuto a fare ammenda anche di qualche esagerazione dei toni che possono esserci stati durante la campagna elettorale. Significativo il riconoscimento che il voto dei materani non è stato un accidente ma che è stata una scelta precisa: “questo ha voluto“. Per cui occorrerà farne tesoro e provare a tenervi fede senza scorciatoie e furbizie. Una dichiarazione di collocazione all’opposizione è venuta, invece, da Domenico Bennardi sebbene con una postura di responsabilità. Vincenzo Santochirico ha salutato come positivo il clima in cui si sta svolgendo questa prima riunione insieme alla disponibilità dimostrata ad affrontare questa particolare situazione, sebbene la elezione diretta del sindaco pongano in capo a lui una responsabilità maggiore. Ovvero quella di avanzare una iniziativa ed una decisione in questa situazione inedita. Angelo Montemurro (Volt) ha salutato positivamente la decisione del sindaco di non aver proceduto in autonomia nella individuazione della squadra di governo e lo ha invitato a non rivolgersi solo ai gruppi consiliari più numerosi, dichiarandosi pronto a lavorare con la maggioranza. Nicola Casino (Matera 2030) ha parlato di una condizione che è come una barca che naviga in mare aperto e che ora è da portare all’approdo della terra ferma. Ci impegneremo a lavorare in modo sinergico, osmotico con la nuova giunta se ciò sarà possibile. Quindi l’invito ad utilizzare sapientemente i prossimi sette giorni. Mario Morelli (FdI) ha sottolineato che questa situazione inedita ci obbliga ad un lavoro ed impegno inedito. E’ vero che la maggioranza dei consiglieri intorno a Cifarelli non si sono dimessi, ma nemmeno il sindaco si è dimesso, quindi è un atto di responsabilità reciproco. E sebbene nessuno si debba sentire sotto ricatto, ha sottolineato che il sindaco conosce la strada che bisogna fare e la conosce bene. Angelo Raffaele Cotugno (Matera democratica) rivolto al sindaco afferma che “io ci sarò” per lavorare nell’interesse della città. Una città che è la locomotiva di questa regione non un vagone. Una locomotiva che bisogna far partire. Manuello Doriano (Io Sud) ribadisce di avere come riferimento il sindaco e manifesta la convinzione che sarà in grado di formare la giunta migliore per la città (una amministrazione pratica, decisa, competente) e individuare la giusta direzione tenendo presente sempre gli undici consiglieri eletti con lui. Adriana Violetto (Azione per Matera) siamo tra persone unite da un solo intento per fare il bene di Matera, da qui bisogna partire senza sospetti e comportamenti che possano non raccogliere questa esigenza.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.