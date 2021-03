“Mancano i vaccini”. Lo dichiara senza mezzi termini il direttore generale facente funzioni dell’Asm, Gaetano Annese. In pratica, la Basilicata è tutta zona rossa, ma la velocità di vaccinazione varia da zona a zona.

Perché? Come mai l’andamento a Matera è diverso da Potenza e da Policoro?”

E’ quanto chiede in una nota Matera Civica che aggiunge:

“Sempre Annese, informa che oggi, 1 marzo, arrivano in città 2200 dosi di vaccino. Serviranno per vaccinare anche insegnanti e militari. Un paradosso se si pensa che proprio oggi si fermano le lezioni in presenza.

E comunque, anche queste dosi non basteranno perché, da solo, l’insieme del personale in attività nelle scuole materane supera le duemila unità. Insomma, sappiamo che la popolazione di Matera è di poco superiore a 60 mila abitanti.

Sappiamo che allo stato attuale sono in corso le vaccinazioni degli over 80, i quali dovranno necessariamente sottoporsi al richiamo. Di conseguenza, a questo ritmo, a dir poco blando, chissà quando il resto della comunità dei materani potrà vaccinarsi.

Occorreranno probabilmente mesi, ma è meglio essere chiari e non alimentare false aspettative.

Rispettiamo le regole che impone la zona rossa, ma non sarebbe meno utile informare correttamente i cittadini e agire in tutta trasparenza. Il virus pandemico è dannoso di suo, inutile caricarlo con le tossine tipiche delle omissioni e delle mezze verità.

È pretendere troppo se chiediamo ufficialmente chiarezza ed equità nella gestione e distribuzione dei vaccini, in un momento di generale scoramento anche dovuto a questa nuova fase di zona rossa?”