Matera città presepe…In Cattedrale un simbolo identitario

E la foto del servizio, con l’Arcivescovo Giuseppe Antonio Caiazzo, insieme ad alcuni sacerdoti, per la Messa di Natale in cattedrale, testimonia ancora una volta che Matera città presepe, per quello che rappresentano i rioni Sassi, con la cultura religiosa e delle tradizioni delle genti che l’hanno vissuta e alimentata, è un valore da coltivare. Ma nei fatti e in quello che si programma per il Natale. Meno alberi addobbati che svettano con addobbi e luci e più presepi, in piazza come a casa. Il presepe in pietra policroma realizzato da Altobello Persio, che è in cattedrale, merita e richiede interventi di restauro attesi da tempo. Una scommessa per la città, che hanno in quel presepe un simbolo identitario, che fa parte della sua cultura, che va ”fruito” e ”percepito” anche da quanti vengono nella Città dei Sassi per visitare il presepe vivente o quello – più piccolo- con i bambini protagonisti presso la parrocchia dell’Addolorata, al rione Serra Venerdi.