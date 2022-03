Mercoledì 6 aprile, alle ore 17.00, nel salone della parrocchia di Serra Venerdì, si terrà il secondo incontro promosso dall’Unitre di Matera nell’ambito delle Conferenze/Conversazioni organizzate per questo anno accademico. La relatrice sarà l’architetta Ina Macaione, docente all’Università di Basilicata, che parlerà sul tema: “Matera Città-Natura”. Ina Macaione, già assessore al Comune di Matera, aveva sviluppato, e continua a portare avanti, il progetto di Matera Città-Natura, progetto che si fonda sulla considerazione che la città di Matera è già, nella sua costituzione, una città-natura, in quanto è nata e si è sviluppata in costante e organica relazione con i fenomeni naturali, con l’acqua, con il verde, con i materiali presenti nel contesto. Una città che richiede la nostra massima attenzione nel cogliere tutta una serie di fenomeni che possano indicarci la strada per uno sviluppo sostenibile. È importante porre l’attenzione al suo sviluppo organico, quindi, riguardo alle trasformazioni del contesto, alla mutabilità di fattori e fenomeni che non vanno trascurati, perché la città non perda la sua essenza. Matera è città-natura perché si è costituita nel continuo e organico rapporto con il verde, l’acqua, le pietre; mantenere vivo questo rapporto ci consentirà di costruire la città del futuro.

L’ultima tra le Conferenze/Conversazioni dell’Unitre di Matera, del corrente anno accademico, si terrà giovedì 5 maggio, sempre nel salone della parrocchia di Serra Venerdì, alle ore 17.30. L’incontro sarà a cura di Maria Antonietta Cancellaro, musicista e docente di Storia della Musica al Conservatorio di Matera, che guiderà all’ascolto del Rigoletto di Giuseppe Verdi.