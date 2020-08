Lasciate perdere i drive in del cinema della cultura americana, dei film da vedere in auto, che nel BelPaese, tranne poche eccezioni non hanno preso piede. E mettete da parte l’uso sanitario del termine ”drive in” che se ne sta facendo in alcune località per sottoporre la gente ai tamponi e verificare eventuali contagi al virus a corona. Ma pensate piùttosto a quanto di positivo, aggregante e divulgativo, si sta facendo da anni a Bologna con i cartelloni di ”Sotto le stelle del cinema” in piazza Maggiore , con le ricadute di realtà come la Cineteca nazionale e con una rete di attività culturali che favoriscono formazione e creazione di una filiera di settore. Vero. Bologna – dove è stato di recente quel moto perpetuo che è ANtonio Serravezza- ha cominciato nella Prima Repubblica, Matera ci arriva appena ora con una sede del Centro sperimentale di cinematografia. E la Città dei Sassi ha alle spalle più di mezzo secolo di produzioni cinematografiche, che hanno coinvolto registi e attori famosi. Matera città del cinema, con la dovuta organizzazione, programmazione, e professionalità, potrebbe investire proficuamente nel settore.

Matera città dei Sassi, Matera città del cinema.

Ormai grandi registi e famosi attori sono stati protagonisti di film che sono diventati un cult a livello internazionale. La nostra città è da decenni la protagonista di grandi produzioni, da Pier Paolo Pasolini con il Vangelo Secondo Matteo a Mel Gibson con The Passion all’ultimo capitolo della saga di James Bond. Senza dimenticare le fiction che hanno appassionato tutta l’Italia: Le sorelle e Imma Tataranni sostituto procuratore.

Tutte pellicole che hanno regalato alla città dei Sassi notorietà’ internazionale. Nel mese di giugno finalmente qualche passo meritevole è stato fatto con la firma di un accordo tra Regione, Comune e la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Dalla prossima primavera si terranno alcuni corsi triennali per la preparazione artistica e culturale di figure che possano operare nell’ambito cinematografico e audiovisivo con riferimento alla regia e alla recitazione. Forse il sogno di creare anche una cittadella del cinema come Cinecittà potrebbe essere da supporto alle produzioni che verranno nel futuro a girare nuove pellicole nel nostro territorio. Anche questo è un settore strategico e industriale che potrebbe essere interessante per il futuro dei nostri giovani. Matera non più fucina di comparse ma di nuove figure professionali. Sono andato a Bologna e ho potuto constatare come una città possa essere appassionata al cinema a tutti i livelli e volevo capire se la mia idea di coinvolgere la città nel mondo della celluloide fosse percorribile. Bologna da anni ha una cineteca dove i cittadini possono iniziare un percorso di conoscenza della storia del cinema mettendo a disposizione pellicole che sono rimaste nella memoria di alcuni secoli di appassionati e studiosi.



La cineteca di Bologna ogni anno organizza un appuntamento estivo in Piazza Maggiore con Sotto le Stelle del Cinema, il cinema più bello del mondo. Per circa due mesi, luglio e agosto, ai bolognesi vengono proposti film gratuiti che quest’anno si sono incrociati con il Festival del Cinema Ritrovato. Insomma uno spettacolo nello spettacolo che quest’anno è stato ampliato anche alle periferie. Due spettacoli serali, con la stessa pellicola, proiettata in Piazza Maggiore sullo schermo più grande d’Europa con mille posti a sedere e nell’arena del Centro Sportivo Barca con settecentocinquanta posti a sedere. Due esperienze complementari, per offrire al pubblico un’opportunità unica, in piazza Maggiore con la magia monumentale di Bologna, alla BarcArena una visione immersa nel verde.

Spero che la nuova amministrazione comunale che s’insiedera’, per i prossimi cinque anni, abbia più fantasia e coraggio per seguire nuovi progetti come quello di Bologna. Veri e nuovi orizzonti che coinvolgano tutta la collettività e non per pochi come è successo per gli eventi di Matera 2019.