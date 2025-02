Matera città dei diritti umani e della pace ospita assemblea ”Non Cpr”

E quell’acronimo, Centro di permanenza per i rimpatri, ce ne fa ricordare un altro del servizio militare obbligatorio di leva che stava per Camera di punizione rigore. Una punizione legata a situazioni di insubordinazione o per cercare di ”raddrizzare” quanti ragionavano sù per capire il perchè? e il per come? di un ordine o di una decisione ritenute incomprensibili o inutili. Altri tempi. Ma la parola Cpr resta e ci porta ai fatti, tristi, di quella situazione paradossale e inconcludente che la struttura per migranti di Palazzo San Gervasio ( Potenza) e per quella di filtro e detenzione in Albania, con il contenzioso aperto tra Governo italiano e Unione europea. Argomenti di stretta attualità, nell’ambito delle politiche di accoglienza e di inclusione dei migranti verso le quali il nostro Paese continua a non essere propositivo e nè tantomeno lungimirante, visto il fabbisogno della nostra economia in relazione al calo demografico. Matera ” città della pace e dei diritti umani”, dicitura e titolo spesso dimenticato, ospita domenica 23 marzo alle 10.00, presso lo I.A.C l’assemblea regionale di No Cpr.

ASSEMBLEA REGIONALE NO CPR, Matera 23/2 H10.00

A partire da ottobre varie realtà del territorio lucano hanno iniziato un percorso di dibattito e autoformazione sui CPR.

Sono questo percorso, questa rete in costruzione e la volontà di rompere la coltre di silenzio e interessi che circondano il CPR di Palazzo San Gervasio, che hanno posto le basi per il lancio di un’assemblea regionale contro la detenzione amministrativa e i CPR che si terrà il 23 febbraio a Matera.

L’appello è quindi a tutte le realtà e persone della Basilicata a confluire in questa assemblea libera e ampia.

I CPR sono violenza sulle persone, negazione dei diritti umani e ricatto sui territori. Sono simbolo della criminalizzazione delle persone in movimento ed espressione del razzismo istituzionalizzato.

Le immagini della sepoltura di Oussama Darkaoui sono impresse nei nostri occhi, le urla che di notte squarciano il silenzio ed escono dal CPR di Palazzo hanno eco nelle nostre orecchie.

Abbiamo la necessità di costruire un’opposizione sociale e dal basso a chi governa e specula sul concetto di sicurezza, agli enti gestori, all’accondiscendenza degli enti competenti e alle figure politiche regionali con mani e piedi nell’affare CPR.

Un’opposizione che dia vita a una mobilitazione costante, diffusa e eterogenea, che abbia nelle esperienze fatte dal 2011 ad oggi un elemento di forza e continuità, che evidenzi la repressione che ancora oggi si abbatte su chi si è opposto, ma che abbia l’energia e la capacità di aumentare il livello della lotta.

Abbiamo la necessità di ribadire che le aree periferiche e di provincia non saranno gli spazi dove si agirà impunita la violenza e la tortura di Stato, non saranno le stampelle del Potere, e che dove lo Stato è assente in tutto non è ben accetto se mostra solo il suo volto armato.

Vogliamo che questo percorso, iniziato sul territorio e che in questi mesi ha attraversato l’Assemblea Nazionale di Bologna e la mobilitazione del ‘Network Against Migrant Detention’ in Albania, vada avanti e sia compagno nella lotta di chi è recluso. Vogliamo che questa assemblea sia un passo iniziale per la costituzione di un efficace presidio territoriale contro un sistema che supera i confini nazionali ed europei, e contro l’orizzonte politico di apertura di nuovi CPR.

Il CPR di Palazzo San Gervasio, le cooperative e società lucane che hanno partecipato alle gare per i centri di deportazione in Albania e che dal 1998 ad oggi hanno gestito CPR e altri luoghi di segregazione, la superficialità delle istituzioni e la visione utilitaristica delle migrazioni, rappresentano in pieno lo stato del ricatto e della democrazia in continua erosione in questa regione, dove il silenzio si compra con il lavoro, il consenso si costruisce sulle tragedie delle persone e dove anche urlare rischia di essere privilegio.

Per questo e tanto altro, per mostrare che esiste un’opposizione a cui dovranno rendere conto, oggi siamo in tribunale a Potenza e ci torneremo il 17 febbraio.

E il 23 febbraio, finalmente, tuttx insieme a Matera!

NO CPR, NÉ QUI NÉ ALTROVE.

NO LAGER DI STATO