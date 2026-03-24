Matera: Chiusura temporanea (26-27-28 Marzo) di Via Annibale Maria di Francia per lavori.

Il Comune di Matera rende noto che, “per consentire interventi di messa in sicurezza e l’abbattimento di un albero ad alto fusto, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Annibale Maria di Francia. Il provvedimento sarà in vigore nei giorni 26, 27 e 28 marzo 2026, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 17:30, e interesserà il tratto compreso tra via Passarelli e la bretella di collegamento con via Castello. L’intervento rientra nell’ambito dei lavori di miglioramento della rete di corridoi ecologici e delle aree verdi del territorio comunale, finanziati attraverso le misure regionali di compensazione e mitigazione ambientale. Le operazioni prevedono l’utilizzo di mezzi speciali che richiedono l’occupazione dell’intera carreggiata, rendendo necessaria la sospensione temporanea della circolazione. Durante i lavori, sarà garantita una adeguata segnaletica di cantiere, saranno presenti gli operatori per la regolazione del traffico, verranno predisposti percorsi alternativi per veicoli e pedoni e sarà assicurato l’accesso alle proprietà private. Le aziende di trasporto pubblico locale potranno adottare eventuali modifiche temporanee ai percorsi e alle fermate. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco e a programmare per tempo eventuali spostamenti, al fine di ridurre i disagi. Per ulteriori aggiornamenti si invita a consultare i canali istituzionali del Comune.”

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