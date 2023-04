Matera: chiusura Progetto “Dream Stories for Peace”

Si è svolta il 27 Aprile 2023, nell’Aula Magna del Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera, è prevista la cerimonia di chiusura del progetto regionale “Dream Stories for Peace”, in collaborazione con l’Ufficio programmazione e attuazione interventi per scuola e università della Regione Basilicata, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e Unicef Basilicata.

Il progetto, in rete regionale e transnazionale, si inserisce nell’ambito dei “Laboratori

emozionali” post Pandemia, per la riscoperta del Territorio, delle Tradizioni lucane e delle

potenzialità veicolate dal mondo della scuola a supporto della tradizione e della storia

lucana. Esso si inserisce anche, e soprattutto, in un’ottica di Pace e Resilienza, in

considerazione del disagio in cui le giovani generazioni in età scolare si trovano a vivere,

in questo particolare e delicato momento storico di post-pandemia, disagio acuito dalle

note situazioni di tensione geopolitica internazionale.

Il progetto, indetto dalla Regione Basilicata per il Sostegno al rafforzamento delle identità

dei luoghi con l’avviso pubblico per i Laboratori Emozionali “Basilicata in Marcia per Vivere

una Vita che Vale”in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, è

stato realizzato dal Liceo “Stigliani” di Matera in rete con l’IIS “De Sarlo-De Lorenzo” di

Lagonegro (PZ), con partner transnazionali rispettivamente nella “Music School of

Rhodes” (Grecia) per il Liceo “Stigliani” (classe pilota 3Q ad indirizzo Musicale) e

l’“Agrupamento de Escolas Monte de Lua” di Sintra (Portogallo) per l’IIS “De Sarlo-De

Lorenzo” (classi pilota 5D e 5E ad indirizzo Linguistico).

All’evento di chiusura interverranno docenti e classi convolte per le due scuole lucane, una

delegazione da Grecia e Portogallo, la dirigente scolastica del liceo “T.Stigliani” di Matera

Rosanna Papapietro, la dirigente dell’Ambito Territoriale di Matera- USR Basilicata,

Rosaria Cancelliere, la referente istituzionale USR Basilicata per eTwinning/Erasmus+

Debora Infante, il dirigente Ufficio programmazione e attuazione interventi per scuola e

università- Regione Basilicata, dott. Gerardo Travaglio e la Presidente dell’Unicef-

Basilicata, dott.ssa Angela Granata.

Profonda, quindi, la valenza educativa del progetto che prevede, a latere dell’evento di

chiusura presso il Liceo “Stigliani”, anche una simbolica passeggiata all’aperto,

denominata “In marcia per la Pace” che si concluderà al palazzo di città dove avverrà

l’incontro con il sindaco di Matera, il presidente della Provincia e l’assessore alla cultura

del Comune di Matera.

Non mancheranno momenti di socializzazione e un tour nei Sassi di Matera, patrimonio

dell’Umanità. Tour atteso con curiosità dagli ospiti lucani e stranieri, guidato dagli studenti

e docenti del Liceo “Stigliani”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.