Come si dice, non c’è due senza tre. Dopo il Tribunale (https://giornalemio.it/cronaca/anche-il-tribunale-di-matera-chiuso-oggi-e-domani-per-un-positivo/) e il Comune di Matera (https://giornalemio.it/cronaca/chiuso-il-comune-di-matera-per-positivita-di-un-dipendente/), giunge ora notizia della chiusura per sanificazione del centrale ufficio postale cittadino di via Passarelli, in pieno centro della Città dei Sassi.