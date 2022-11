Matera: Chiusa con sentenza di assoluzione la vicenda inerente la gestione di Casino Padula

“Con sentenza n. 61 del 2 novembre 2022 la Corte dei Conti ha indicato come esenti da ogni responsabilità amministrativa, il Sindaco Bennardi, l’ex assessore Sarli, l’ass. Antonicelli della precedente amministrazione, oltre che dipendenti e dirigenti hanno affidato la gestione del “Casino Padula”.” E’ quanto comunicato -con una stringata nota- dal Comune di Matera, con annesso testo della sentenza: Casino Padula- 8903 sentenza n.61-2022 Corte dei Conti

Gli amministratori e dipendenti in questione erano stati chiamati in giudizio in ordine ad un’ipotesi di “danno erariale relativa alla mancata operatività, nel previsto termine, del Centro Polifunzionale denominato “Masseria Casino Padula”, sito in Matera nel Rione Agna, in conformità alle finalità ed ai vincoli sottesi al finanziamento pubblico (costituito da «…fondi FESR Basilicata 2000/2006 – Asse V. Città – Misura V.2: Servizi alla persona ed alla – Azione A: Ristrutturazione della rete dei servizi…» ed erogato in relazione ai lavori di recupero della predetta struttura), con conseguente frustrazione delle connesse finalità pubbliche.”