Matera: ceduti all’Ater diritti di superficie su terreni comunali di via Gesualdo da Venosa

Tra l’Amministrazione comunale di Matera e l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) di Matera, si stanno formalizzando alcune cessioni di diritti di superficie ferme da anni. “Come quella dei 20 alloggi e 4 locali commerciali di via Gesualdo da Venosa, -si legge in una nota- che dal 1979 attendevano il passaggio dal Comune all’Ater.” A tal fine, ieri, si rende noto: “è stato firmato il contratto, alla presenza del sindaco Bennardi con l’assessore al Patrimonio Angela Mazzone e la dirigente di settore Angela Lisanti, il direttore dell’Ater Pasquale Lionetti e il funzionario Giancarlo Dicaro. Questo adempimento indispensabile, consentirà ai legittimi assegnatari di locali e appartamenti di poterli riscattare, poiché i diritti di superficie sono passati in capo all’Ater. Il sindaco è molto soddisfatto di questa collaborazione, grazie alla quale a breve saranno affrontate e risolte tutte le situazioni analoghe presenti sul territorio comunale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.