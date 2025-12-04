Matera: Cede strada dinanzi Parco dei 4 Evangelisti

E’ la fragilità di un territorio non manutenuto a regola d’arte quello che mette a nudo puntualmente anche una pioggia non particolarmente violenta come quella di questa prima mattinata a Matera. Persino le strade cedono come se l’asfalto fosse poggiato su una base inconsistente. E’ accaduto dinanzi all’ingresso del Parco dei 4 Evangelisti ed a farne le spese un furgone che ha visto sprofondare letteralmente la strada sotto le ruote, come è possibile evincere dalla foto.

