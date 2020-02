Venerdì 21 febbraio p.v. – ore 17.30, nella saletta del Centro Carlo Levi a Palazzo Lanfranchi, riprende l’attività culturale di approfondimento della poliedrica personalità intellettuale ed artistica di Carlo Levi, con una conferenza dal titolo:

“CARLO LEVI ED IL CINEMA”

Relatore: dott. Luciano Veglia, cinefilo.

La conferenza metterà in luce un aspetto particolare dell’impegno artistico e culturale di Carlo Levi: quello relativo alla “settima arte”, il cinema.

Attività che lo vide impegnato, oltre che nella trasposizione cinematografica del suo “Cristo si è fermato ad Eboli”, realizzata da Francesco Rosi nel 1979, ma per la quale erano stati in precedenza coinvolti diversi registi (da Comencini a De Sica, da Germi a Rossellini, a Lizzani), anche quale scenografo e sceneggiatore; e nella collaborazione con Pasolini, Rosi, Soldati.

Un’attività complessa, che investe una parte notevole della sua vita artistica.