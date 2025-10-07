mercoledì, 8 Ottobre , 2025
Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 si presenta al TTG Rimini

Sarà il TTG di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, ad ospitare le prime anticipazioni del programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 e delle altre altre iniziative di richiamo che caratterizzeranno l’offerta culturale e turistica della città dei Sassi nei prossimi mesi, a partire del suggestivo presepe vivente e il Capodanno.” Lo si legge in una nota con cui si informa che “La presentazione si terrà mercoledì 8 ottobre alle ore 13:00 nella Sala del Cedro nel corso di un incontro dal titolo “Matera: le terre immerse che raccontano il Mediterraneo” organizzato dal Comune di Matera e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. Interverranno il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, l’Assessore alla cultura e al turismo, Simona Orsi, il Direttore Day Time RAI, Angelo Mellone, la manager culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando, e l’attore Nando Irene. Nel 2026, Matera sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, titolo assegnato dall’Unione per il Mediterraneo e dalla Fondazione Anna Lindh. Con il progetto Terre Immerse, la città dei Sassi propone una visione nuova del Mediterraneo: non solo coste e capitali, ma anche aree interne, itinerari poco battuti e paesaggi culturali da riscoprire. Un programma diffuso, con eventi internazionali, carovane artistiche, residenze e festival tra Matera e altre regioni del Sud Italia. Il panel presenterà in anteprima le linee guida del programma 2026 e le opportunità per il settore turistico e culturale, tra storytelling territoriale, turismo di comunità, dialogo interculturale e strategie di promozione euromediterranea.”

