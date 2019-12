Abbiamo visto all’opera gli amministratori di Pesaro Urbino ( i sindaci delle due città e il presidente della Provincia e altri giovani primi cittadini da Gradara a Fano a Fossombrone) e dal loro entusiasmo abbiamo constatato sul campo di quanto siano entusiasti della sfida intrapresa, ispirati e guidati da quanto ha fatto Matera in 10 anni operando al Sud e con non poche difficoltà per raggiungere un obiettivo e risultati lusinghieri da capitale europea della cultura 2019, per i quali pochi scommettevano. Tante idee chiare, partendo dalla cultura locale puntando su Gioacchino Rossini, Raffaello Sanzio, Vitruvio per Leonardo da Vinci, ma anche su artigianato come la carta di Fabriano o sulle produzioni biologiche, e quanto alla organizzazione ce l’hanno già in casa con quella ”cultura di impresa” diffusa che fa la differenza rispetto a Matera 2019. Niente carrozzoni di taglio politico e con un logo già fatto in casa da modulare alle bisogna. Chiaramente Matera ha fatto scuola, come abbiamo pubblicato in altro servizio, ha incuriosito, stimolato e la candidatura di Pesaro Urbino a capitale europea della Cultura 2033 è un percorso lungo 14 anni con alcune cose già in cantiere che si ritroveranno, puntando sul futuro delle risorse del passato: teatro, festival dedicati come il Rossini Opera festival con un programma già definito e distribuito a Matera in occasione della presentazione del Logo incentrato sui ”movimenti” del suono, del mare e delle colline, di contrappunti e armonie. Auguriamo a Pesaro Urbino di farcela e le due città marchigiane rappresentano, visto che lo hanno fatto per prime, il miglior testimone alla scadenza di Matera capitale europea della cultura 2019.

Ma non sarà sola in questo percorso. Matera, che ormai si vende da sè, continuerà come ha ricordato il presidente della Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” Salvatore Adduce, resta capitale italiana fino al 2033. E di cose, risorse e progettualità permettendo, se ne possono fare. La Fondazione ha vita limitata e chiuderà come da indicazioni statutarie il 31 dicembre 2022. Intanto una stagione in primavera delle ‘opere rossiniane dal balcone” si possono ospitare a Matera come ha indicato il direttore della Fondazione Paolo Verri. E noi? C’è l’imbarazzo della scelta: dall’offerta qualificata del nostro Conservatorio “E.R Duni’’ a quelle dei tanti cartelloni e del patrimonio museale che risale l’Adriatico. La mostra ”faro” sul Rinascimento visto dal Sud ha lasciato tante tracce passate anche per l’Adriatico fino al Mediterraneo con le Repubbliche Marinare. Beh, al lavoro.

LA PRESENTAZIONE DEL LOGO DI PESARO URBINO

– Un segno che lega il mare alle colline, il ritmo del vento e della musica, prospettive e vie di fuga, armonie e contrappunti per sostenere la candidatura di Pesaro -Urbino a capitale europea della cultura 2033. E’ il concept che ha portato alla realizzazione del logo delle città marchigiane, presentato oggi a Matera capitale europea della cultura 2019, da cui nasce il progetto di comunicazione sviluppato dall’ Istituto superiore per le industrie artistiche ( ISIA) di Urbino. Il logo è stato realizzo da ISIA Urbino, dal direttore Jonathan Pierini con i tutor Francesco Del Rosso e Filippo Emiliani in collaborazione con Comune di Pesaro e Comune di Urbino. “Il marchio proposto per la candidatura -ha detto il direttore dell’Isia Jonathan Pierini- comunica la visione di prospettiva di un processo che inizia oggi ma andrà costruendosi giorno per giorno nei prossimi anni. Per questo, anziché un logo statico, si è deciso di progettare un alfabeto di segni e forme che ispirandosi al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico possono essere variamente combinati. Questo sistema permette di tematizzare i logotipi in base ai luoghi e agli ambiti di applicazione. I diversi simboli si innestano su una tipografia composta in caratteri rinascimentali e moderni a indicare la stretta relazione tra antico e contemporaneo che esprime l’identità del territorio e il senso della candidatura”. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Matteo Ricci,e il vicesindaco e assessore alla “Bellezza” del Comune di Pesaro, Daniele Vimini, il sindaco di Urbino Maurizio Gambini e il presidente della Provincia di Pesaro-Urbino Giuseppe Paolini.

“Stiamo facendo –ha detto il vicesindaco e assessore alla “Bellezza” del Comune di Pesaro, Daniele Vimini- investimenti culturali importanti, che vorremmo mettere nel dossier di candidatura. Il lavoro che stiamo facendo a Pesaro per la costruzione di un nuovo auditorium, a Fano di acquistare un teatro romano per farne un luogo di racconto della romanità, Urbino che sta investendo sul pittore Raffaello, sul Palazzo ducale e sulle mostre e altro come il Museo dedicato al musicista Rossini, inaugurato quest’anno e altri investimenti infrastrutturali, sono come parte di una strategia per Pesaro-Urbino 2033. Diventa , anche,una visione per chi amministra, un modo anche per l’agenda europea 2030. Darsi l’idea che la cultura e lo sviluppo dei settori culturali è parte del benessere, della vita e dei servizi e poi è una operazione politica in senso alto, perchè c’è anche una identità di lavoro che coinvolge amministrazioni di colore diverso, di storie diverse che mettono al primo posto questo tipo di obiettivo. Su questo abbiamo molta strada da fare ma siamo convinti che sarà una sfida che varrà la pena di affrontare. In più ci vorrà anche un sforzo di visione, immaginando quella che saranno l’Italia, l’Europa tra 10 anni. Noi pensiamo che la storia del nostro territorio sia molto interessante, e sotto diversi aspetti, per sostenere la candidatura a capitale europea della cultura’’.