E’ l’auspicio che abbia sentito risuonare nelle strade vuote del centro di Matera nelle ore serale, dopo lo scoccare di quelle ore 18.00 per bar, ristoranti e al quale si sono uniti anche altre attività commerciali. Poche eccezioni: farmaci, tabacca, supermercati e quanti coltivano la speranza che quella data del 3 aprile- stringendo i denti- possa portare alla ripresa. Le immagini sono eloquenti. In giro, a debita distanza, con mascherina, sciarpa, bavero alzato o senza, poche persone. Qualcuno in bici, altri con il cane a guinzaglio,mentre pattuglie delle forze dell’ordine controllano che l’ordinanza sia rispettata. Traffico ridotto al minimo, bus del trasporto urbano …da corsia preferenziale e tanto spazio per parcheggiare. Il centro di Matera sembra una zona pedonale consolidata. La verità è un’altra e l’emergenza coronavirus impone di fare passi indietro, per arginare il diffondersi del covid 19. Per ora la task force regionali non segnala nuovi casi ed è ridotto anche il numero di tamponi da esaminare. Guardia alta e tanta attenzione. La battaglia è appena agli inizi. Si attendono indicazioni. Magari da quelle cure che si stanno sperimentando ,a quanto pare con successo, per lenire l’artrite. Tanta umiltà, pazienza e silenzio e attesa per quello che il Governo deve mettere in cantiere per sostenere una economia, pressocchè ferma, e con tutto quello che di negativo la cosa comporta.