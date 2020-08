Sul sito dedicato (https://differenziatasubambitounomatera.it/matera-zone-e-calendari-di-avvio-progressivo-servizio-di-esposizione-e-ritiro-dei-rifiuti/) al servizio di raccolta differenziata sub ambito uno -e nel caso specifico con riferimento alla Città dei Sassi- è possibile visionare una serie di slide in cui sono sono rappresentate le Zone omogenee in cui, secondo uno specifico calendario, verrà avviato progressivamente il sistema di raccolta dei rifiuti Porta a Porta con contestuale ritiro dei cassonetti stradali, nonché i giorni di esposizione e ritiro della varie frazioni di raccolta.

Il calendario di avvio del nuovo sistema di raccolta è il seguente:

–dal 06.08.2020: Zona Borghi e Zona Industriale

Borgo La Martella Sp8

Timmari/Picciano

Contrada La Martella/Picciano

Zona Paip 1/2

SS 99/ Borgo Venusio

Contrada Serra Rifusa/Rondinelle

Contrada Pantano/Jesce

–dal 20.08.2020: Zona A

Via Gramsci – Piazza Matteotti

Rione Lanera – Chiancalata

Via Levi – Rione Pini

Rione Cappuccini

Rione Agna

Contrada Agna/Le Piane/San Francesco

Contrada Chiancalata/Scatolino

Contrada Timmari/Mandolalana

Contrada Guirro/Papalione

–dal 27.08.2020: Zona B

Via Rosselli – Via Annunziatella

Rione Piccianello – Rione San Pardo

Via Lazzazzera – Via Nazionale

Via Dante – Rione Spine Bianche

Viale Italia – Piazza degli Olmi

Rione Serra Venerdì

Centro Direzionale

–dal 03.09.2020: Zona C e Zona SASSI

Sassi

Centro storico

Rione Villa Longo

Rione Serra Rifusa

Aquarium Giada

Via Gravina – Via Taranto

Rione San Giacomo

Via La Martella Contrada San Giacomo

SS7/Contrada La Vaglia/Palomba

Sono anche riportati i calendari per le zone omogenee di esposizione e ritiro delle 5 frazioni di raccolta: