Matera: Buona la prima di “Note, Gusto, Parole” con Adele Paolicelli

Ieri, venerdì 20 giugno, ha preso il via il cartellone estivo “Note, Gusto, Parole” che, fino al 12 settembre, intratterrà il pubblico con presentazioni di libri, musica e degustazioni dal suggestivo scenario della terrazza di Casa Cava, nei Sassi di Matera. “Un ricco calendario di appuntamenti -si riferisce in una nota- che ieri ha fatto registrare il sold out per il libro di Adele Paolicelli “Si fa presto a dire domani”. Abbiamo scelto di inaugurare “Note, Gusto & Parole” proprio il 20 giugno perché in questa data si celebra la Giornata mondiale del Rifugiato e quest’anno il tema delle celebrazioni è proprio l’inclusione, tema centrale del libro scritto da Adele Paolicelli “Si fa presto a dire domani” nella collana ALTER di Altrimedia. Volevamo inte r rogarci insieme al pubblico su un mondo che per quanto ci coinvolga direttamente spesso ci sfugge nella sua essenza , perché troppo intriso dei nostri pregiudizi e del nostro sguardo di individui occidentali. Grazie al racconto di Adele che per mestiere si occupa di inclusione, abbiamo provato a mettere in discussione le nostre griglie mentalindo scoprendo quanto, superati stereotipi e paure, siamo simili. Una platea molto attenta e partecipe che ha espresso il senso di una iniziativa, naata dalla collaborazione tra Altrimedia Edizioni/ Diotima, Residence San Pietro Barisano e Thym e Matera, creata per sostenere la promozione della lettura attraverso il libro quale costruttore di ponti e antidoto alla perdita di fiducia e all’esclation della dimensione conflittuale nelle relazioni, convinti che individuare spazi capaci di approfondire il dialogo possiamo aiutarci a recuperare empatia e vicinanza. La formula libri/ musica/degustazione nello scenario suggestivo qual è quello della terrazza di Casa Cava è piaciuto, incontrando il gusto di un pubblico variegato che avrà altre 6 occasioni per scegliere “Note, Gusto & Parole.”

Programma Presentazioni: 25 LUGLIO: D’istanti e di sogni di Annalisa Pistoia, vincitrice per la sezione Poesia della VII Edizione del Premio letterario Liberalia “La città dei Sassi”; 31 Luglio: Racconti meridiani di Emilio Gerardo Giuliano ; 22 agosto: Pietre di confine di Enrico Lamacchia a cura di Isabella Marchetta; 29 agosto: Murgia a cancelli _ Fotografie di Annachiara Molinari e Testi di Maurizio Camerini; 5 Settembre: I luoghi dell’anima di Elena Baldassarre; 12 Settembre: Teorema Boikena di Giuseppe Dalessandro.