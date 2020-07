A distanza di circa un anno dall’approvazione in Consiglio regionale di una mozione unitaria per la realizzazione del bunker per la radioterapia presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, ho appreso, da una diretta interlocuzione con l’Assessore Leone, che l’ASM sta riattivando le procedure tecniche ed amministrative per pervenire quanto prima all’appalto dei lavori.

Questo è quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli.

Personalmente, continua Roberto Cifarelli, mi sono speso molto per questo obiettivo raccogliendo il grido di dolore proveniente da tante persone bisognose nonché dal comitato per la radioterapia a Matera che, per tale scopo, si fece promotore di una numerosa raccolta di firme.

Continuerò a seguire l’iter di questa importante opera, conclude Cifarelli, così come ogni nostro sforzo sarà indirizzato a far in modo che l’Ospedale Madonna delle Grazie venga potenziato a partire del Pronto Soccorso e che diventi a tutti gli effetti una struttura (DEA) di I livello capace di dare servizi nei tempi giusti ed al passo con i tempi in modo di rendere Matera eccellenza nella cultura sanitaria.