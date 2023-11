Matera ‘’Betlemme’’ d’Europa con un grande presepe in piazza

C’è il Presepe Vivente nei rioni Sassi, organizzato per tempo da Matera convention Bureau, quello scultoreo cinquecentesco in cattedrale di Altobello Persio e l’itinerario presepiale di chiese e associazioni, ma nulla o quasi al Piano che possa meglio rafforzare l’identità di città presepe, che ha nei Sassi il rapporto ideale con i luoghi della Natività tradizionale che è Betlemme. E allora perché non realizzare un presepe, di buone dimensioni, in piazza Vittorio Veneto al posto dell’albero che appartiene alla ‘globalizzata’’ tradizione nordeuropea o statunitense? A proporlo è l’appassionato compare di presepe Antonio Serravezza, pronto a fornire ciaramelle e zampogne, per nenie natalizie della Betlemme materana. Una richiesta, un buon proposito, ma con i limiti d’uso della piazza per consolidati eventi natalizi. Restano l’imbeccata e il progetto lungimirante di fare di Matera la Betlemme d’Europa che, in parte, ma in scala, lo è tutto l’anno grazie alla lungimiranza dell’Emporio Morelli dove si respira aria natalizia tutto l’anno…Nel frattempo Buon Natale anticipato, nonostante il bel tempo, e se ci sono altri ‘compari di presepe’’, di appassionati che seguono e difendono la tradizione che si facciano avanti. A Matera città presepe, con quello che rappresenta la cultura dei rioni Sassi, gli alberi ammantati da palle, palline e luminarie sono una contraddizione…Più presepi, meno abeti.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Ormai siamo proiettati verso l’atmosfera del Natale che a causa delle guerre quest’anno

si dovrebbe svolgere all’insegna della bellezza ma anche della sobrietà che questo 2023 impone. Matera si deve trasformare in una Betlemme dove convivono l’elemento tradizionale legato alla Natività. In Piazza Vittorio Veneto quest’anno non può mancare il Presepe per creare un segnale di grande unità in attesa della Natività come segnale dei tempi che stiamo vivendo nella preoccupazione delle guerre ma senza perdere la speranza che riusciremo a superare tutto.



Non è nulla a che fare con l’esperienza del Presepe che si svolgerà nei Sassi anzi credo che un Presepe in ogni piazza dei paesi della Basilicata dovrebbe essere proposto dalla città dei Sassi con l’intento di fare dei valori, delle tradizioni e della cultura occidentale lo scudo contro gli estremismi e il baluardo di una vera e consapevole integrazione volta a sostenere con forza senza se e senza ma i valori fondanti la nostra identità culturale e cristiana, che la rappresentazione simbolica della nascita di Cristo ben esprime. È un progetto che si impone a quanti, in maniera ipocrita, cercano da tempo e in qualsiasi modo di sminuire tradizioni e valori nei quali la maggioranza dei cittadini si riconosce, nella consapevolezza che dalla tutela di quel sentimento cristiano che è alla base dell’identità e del credo religioso dell’Italia, potrà derivare in futuro una comunità tollerante, coesa e integrata Ogni anno in molti rioni di Matera per iniziativa degli abitanti si organizza un Presepe e un’eccezione fa il Rione Lanera dove c’è una presentazione della Natività, realizzato dagli abitanti, presente tutto l’anno. Un piccolo gioiello che spiega come sia importante il Presepe. Caro Sindaco non deluderci e facci trovare un bel Presepe in una piazza centrale, per la gioia dei grandi e specialmente dei piccoli cittadini.



(Foto di Domenico Fittipaldi)