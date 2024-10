Matera, “Benvenuto benessere”, il primo evento dedicato all’armonia psicofisica.

Meditazione, educazione alimentare e un riguardo particolare per l’estetica: si intitola “Benvenuto benessere” ed è il primo evento dedicato all’armonia psicofisica organizzato da Cloè, Centro estetico e pilates in via Parri 16-18 a Matera, in programma sabato 9 novembre dalle 12 alle 13. “Benvenuto benessere” è gratuito e si accede prenotando al 333 122 3733.

Tre le fasi previste per le ospiti che sceglieranno questa full immersion sensoriale. Si inizia con una sessione di meditazione guidata per favorire il rilassamento grazie alla conduzione dell’insegnante di yoga Sat Dya Singh. Un primo passo per familiarizzare con una tecnica, la meditazione, che rappresenta un po’ l’antitesi rispetto allo stile di vita contemporaneo ma che, se utilizzata con costanza, regala benefici notevoli a quanti la praticano.

Stare bene con sé stessi non può prescindere da un’alimentazione sana: ecco che conoscere le basi dell’educazione alimentare permette di aiutare il nostro corpo a trovare uno status ottimale. Saper mangiare bene, saper dosare i valori nutrizionali dei vari alimenti è una garanzia per la nostra salute. La dottoressa Federica Caiella, biologa, illustrerà il valore dell’educazione alimentare.

Infine, spazio alle attività esperienziali con la dimostrazione del trattamento T-FACE Plank (una piattaforma tecnologica associata ad un sistema di ipercosmesi dedicata a tutti i trattamenti viso e check up professionale) e di prodotti per il benessere estetico. Sarà la padrona di casa, Nisia Martino, ad accompagnare le ospiti alla scoperta di piccoli accorgimenti per far risplendere la propria pelle.

Un appuntamento da non perdere, quello di sabato 9 novembre, che consentirà di scoprire Cloè, l’angelo custode del nostro benessere.

“Ricorda sempre che prenderti cura del tuo benessere psicofisico non è un lusso – ama ripetere Nisia Martino – ma un investimento prezioso per la tua felicità e per la tua longevità. Ogni passo verso una mente e un corpo più sani, è un passo verso una vita più piena, più vibrante e più gratificante. Trova il tuo equilibrio, coltiva la tua forza interiore e lascia che il tuo benessere diventi la tua più grande fonte di motivazione”.

NOTE BIO

Federica Caiella: laureata in Biologia Molecolare presso l’Università di Parma. È tornata a Matera dove ha intrapreso la libera professione dedicandosi all’educazione alimentare.

Nisia Martino: nel 2001 ha conseguito il diploma di ballerina classica, nel 2004 la laurea in Economia e commercio. È laureata anche in Scienze motorie all’Università degli studi di Napoli Parthenope e, nel 2006, ha conseguito il diploma di insegnante di gyrotonic e di pilates Cova a Milano. Nel 2005, dopo un master in Controllo ed amministrazione d’azienda, decide insieme al suo socio di aprire Cloè a Matera: un luogo dove la bellezza e il benessere sono di casa.

Sat Dya Singh: pratica yoga dal 1994. Nel 2011 diventa insegnante di kundalini yoga secondo gli insegnamenti di Yogi Bhajan. È diplomato al Kundalini Research Institute e Ikyta Italia, riconosciuto dallo CSEN-CONI. Nel 2016 ha conseguito il diploma CSEN-CONI di insegnante di Yoga e attività psicofisica. Dal 2013 al 2020 ha frequentato i seguenti corsi con relative specializzazioni: “Mente e meditazione”, “Stress & vitality”, “Comunicazione consapevole”, “Cicli e stili di Vita” e “Le relazioni autentiche”. Nel 2020 ha conseguito il diploma di 2° livello presso la Karam Kriya School e il diploma del Kundalini Research Institute e Ikyta International.

È iscritto dal 2021 all’ ATA, Aquarian Teacher Academy, un percorso atto in atto per diventare Professional Trainer, formatore di insegnamenti. Collabora con il corso di formazione per insegnanti di West London ed è parte attiva della Associazione Italiana di insegnanti di yoga Ikyta Italia e di AEKY Spagna.