Matera: avviso pubblico per percorsi di autonomia delle persone con disabilità

“L’Amministrazione comunale di Matera, settore Politiche sociali, ha pubblicato un Avviso per manifestazione di interesse finalizzato ad acquisire la disponibilità di enti del Terzo settore nella co-progettazione di percorsi di autonomia delle persone con disabilità. Ne dà notizia il sindaco Domenico Bennardi con una nota che così prosegue: “Si tratta di un Avviso di co-progettazione previsto dal vigente regolamento, approvato in consiglio comunale. Il progetto è finanziato con fondi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per 714.800 euro, e si articola in tre Azioni: “Definizione e attivazione del progetto personalizzato”, mediante un’équipe costituita da un assistente sociale, due educatori, uno psicologo, sei operatori socio-sanitari e sei assistenti alla persona; “Abilitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza”, con la realizzazione di spazi (suddivisi in piani) in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, mediante la riorganizzazione ed adattamento di spazi esistenti. Ogni stanza sarà personalizzata, dotandola di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante. Infine l’Azione “Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza”, destinata a realizzare gli interventi previsti nei progetti personalizzati per sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso adeguati dispositivi di assistenza e tecnologie necessarie al lavoro anche a distanza, formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare inserimenti occupazionali anche in modalità smart working. I beneficiari dovranno essere avviati al percorso di autonomia abitativa in 2 moduli con un percorso di inserimento al lavoro a distanza, tenendo presente che la struttura comunale situata in via Conversi potrà essere abitata da 12 utenti disabili (6 per ogni modulo). Per ogni beneficiario sarà elaborato un progetto individualizzato dall’équipe multidisciplinare comunale, in base alle singole esigenze rilevate durante la fase di valutazione.” «È un progetto importante, che coniugare l’autonomia abitativa delle persone diversabili con la domotica e la tecnologia –spiega il sindaco Bennardi– mediante una collaborazione con gli enti del Terzo settore al fine di dare corpo alla necessità di integrare e includere di tutti. Ringrazio il dirigente di settore, Paolo Milillo, per l’impegno nella definizione delle procedure». Possono partecipare all’Avviso i soggetti del Terzo Settore (cooperative, organizzazioni di volontariato, associazioni enti di promozione sociale e altri soggetti privati non a scopo di lucro), che in forma singola o in raggruppamento temporaneo siano interessati. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 16 settembre prossimo, utilizzando la piattaforma telematica del Comune di Matera, raggiungibile sul sito: https://gare.comune.matera.it, dove si può consultare tutti gli atti relativi all’Avviso e scaricarne gli allegati. La domanda dovrà essere compilata utilizzando, a pena di esclusione, l’Allegato A, a cui dovrà essere allegata la proposta di progetto. L’utilizzo della piattaforma garantisce che la manifestazione di interesse, con i relativi allegati in essa richiamati, potrà essere consultata solamente dopo la scadenza dell’Avviso.”

