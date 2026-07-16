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Matera: Avviso di completamento del trattamento fitosanitario sugli olmi di Piazza Vittorio Veneto

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Con una nota Il Comune di Matera “informa la cittadinanza che, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2026, dalle ore 4:30 alle ore 5:30, il Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani, mediante ditta specializzata, provvederà ad eseguire il trattamento fitosanitario sui 8 olmi presenti in Piazza Vittorio Veneto. L’intervento costituisce il completamento delle operazioni già eseguite nei giorni scorsi sulle alberature di olmo presenti nel territorio comunale e si è reso necessario in quanto il trattamento previsto in Piazza Vittorio Veneto non ha potuto essere effettuato a causa della contemporanea presenza di lavori urgenti e non programmabili, incompatibili con lo svolgimento delle attività. Il trattamento è finalizzato al contenimento della “Galerucella luteola”, insetto defogliatore degli olmi, e sarà effettuato con un prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute, nel rispetto della normativa vigente. Durante le operazioni si invitano i cittadini a: evitare la permanenza nell’area interessata dal trattamento;
mantenere chiusi gli infissi delle abitazioni prospicienti la piazza;
non stendere biancheria né lasciare all’esterno giochi, alimenti e contenitori destinati agli animali;
evitare la sosta di autoveicoli nell’area interessata, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni.!

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Vito Bubbico
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