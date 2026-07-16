Matera: Avviso di completamento del trattamento fitosanitario sugli olmi di Piazza Vittorio Veneto

Con una nota Il Comune di Matera “informa la cittadinanza che, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2026, dalle ore 4:30 alle ore 5:30, il Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani, mediante ditta specializzata, provvederà ad eseguire il trattamento fitosanitario sui 8 olmi presenti in Piazza Vittorio Veneto. L’intervento costituisce il completamento delle operazioni già eseguite nei giorni scorsi sulle alberature di olmo presenti nel territorio comunale e si è reso necessario in quanto il trattamento previsto in Piazza Vittorio Veneto non ha potuto essere effettuato a causa della contemporanea presenza di lavori urgenti e non programmabili, incompatibili con lo svolgimento delle attività. Il trattamento è finalizzato al contenimento della “Galerucella luteola”, insetto defogliatore degli olmi, e sarà effettuato con un prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute, nel rispetto della normativa vigente. Durante le operazioni si invitano i cittadini a: evitare la permanenza nell’area interessata dal trattamento;

mantenere chiusi gli infissi delle abitazioni prospicienti la piazza;

non stendere biancheria né lasciare all’esterno giochi, alimenti e contenitori destinati agli animali;

evitare la sosta di autoveicoli nell’area interessata, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni.!

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