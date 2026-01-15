Matera: Arrestato in flagranza di reato uno scippatore dalla Polizia di Stato

La polizia di stato di Matera comunica di aver “arrestato, in flagranza di reato, un 40enne di nazionalità albanese, residente in città, responsabile di uno scippo commesso ai danni di una donna, alla quale aveva appena strappato dalle mani un cellulare.

In via Cererie, la volante è riuscita a intercettare e bloccare il malvivente grazie alla tempestiva segnalazione, effettuata al numero unico di emergenza 112 NUE da un militare dell’Arma del Carabinieri.

Quest’ultimo, libero dal servizio, notava una donna in preda alla disperazione. Accostando immediatamente l’auto, la raggiungeva per prestarle soccorso. La vittima raccontava, quindi, di essere stata appena derubata da un uomo che, sopraggiunto alle sue spalle, si era impossessato dello smartphone mentre era intenta a riporlo nella tasca del cappotto. La donna descriveva sommariamente l’uomo e ne indicava la direzione di fuga. Il carabiniere, senza esitare, partiva all’inseguimento, riuscendo, di lì a poco, ad individuare il malvivente, seguendolo a distanza e rimanendo in costante contatto con la Sala Operativa della Questura, in attesa dell’arrivo della Volante.

Bloccato dai poliziotti, l’uomo dichiarava di aver trovato il telefono, per caso, per terra.

I riscontri, però, fugavano ogni dubbio, in quanto, nella tasca dei pantaloni gli agenti recuperavano la SIM, intestata alla vittima, ed, inoltre, una volta riacceso il telefono, sullo sfondo della schermata, appariva la foto del cagnolino che la signora teneva al guinzaglio.

Su disposizione dell’A.G., l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.