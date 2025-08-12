Matera: arrestato 33enne in flagranza di spaccio e detenzione di droga

La Polizia di Stato di Matera ha reso noto di avere “tratto in arresto un 33enne, residente in città, per i delitti ipotizzati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile notava, in una via del centro cittadino, particolarmente frequentata per la presenza di numerosi esercizi commerciali, un uomo sostare, per alcuni minuti, davanti a un bar, come in attesa. Dopo aver scambiato un cenno d’intesa con una donna, i due, a breve distanza l’uno dall’altra, raggiungevano uno spazio leggermente defilato, insospettendo ulteriormente i poliziotti che li stavano osservando.

Avvicinatisi, gli agenti vedevano la donna consegnare alcune banconote all’uomo e ricevere in cambio un piccolo involucro di cellophane, poi risultato contenere droga.

A quel punto, entrambi gli individui venivano bloccati.

Nella circostanza, l’uomo tentava di disfarsi di altri involucri, prontamente recuperati dagli agenti.

Nel corso della successiva perquisizione personale, estesa alla bicicletta ed all’abitazione, i poliziotti rinvenivano e sottoponevano a sequestro altra sostanza stupefacente e altro materiale, a riprova di una collaudata attività di spaccio. Sequestrati 35 grammi di hashish, 43 grammi di #marijuana, una boccetta contenente 95 grammi di metadone, materiale per il confezionamento e taglio e la somma di circa €585.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.