Il consiglio comunale di Matera ha approvato all’unanimità il progetto della Tangenziale che collegherà Via dei Normanni con Via Annibale Di Francia, permettendo l’attraversamento della città da Nord a Sud, e consentendo una drastica riduzione del transito dei veicoli nelle strade del centro storico ed in particolare lungo l’asse Via Nazionale-Annunziatella-Lucana. L’infrastruttura servirà anche per decongestionare il traffico nei pressi della rotatoria che regola l’incrocio tra Viale Europa, Viale delle Nazioni Unite e Via Moro.