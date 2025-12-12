Matera: aperta questa mattina l’ultima bretella di Via La Martella – Zona 33.

“È stata finalmente aperta questa mattina l’ultima bretella di Via La Martella, nel comparto di Zona 33, chiudendo definitivamente una vicenda urbanistica che la città attendeva da oltre trent’anni. L’intervento completa un collegamento essenziale per residenti, imprese, pendolari e visitatori che entrano a Matera dalla direttrice nord.” Nel sottolineare l’evento, l’ex sindaco e attuale consigliere comunale Domenico Bennardi esprime in merito grande soddisfazione: “Cinque anni fa, in campagna elettorale, avevamo promesso di chiudere questa pagina annosa e ci siamo riusciti. La mia Amministrazione ha avuto il merito di sbloccare una situazione ferma da 31 anni, approvare la convenzione con i lottizzanti, avviare i lavori e portarli a compimento. Vedere oggi questo tratto finalmente aperto rappresenta un risultato storico per Matera.” Bennardi che era tornato negli ultimi tempi a stigmatizzare il ritardo che si accumulava per questa apertura, scrive: “Probabilmente sono servite da pungolo anche le interrogazioni consiliari e la pressione mediatica degli ultimi giorni, forse si sarebbe potuto aprire prima. Ma adesso quello che conta davvero è il risultato: la città ottiene finalmente ciò che meritava da tempo, un collegamento funzionale, sicuro e pienamente fruibile. Desidero ringraziare gli uffici tecnici comunali, sempre professionali e determinati, e gli assessori ai Lavori Pubblici che si sono avvicendati durante il mio mandato. Un grazie speciale va ad Antonio Materdomini, che da assessore all’urbanistica ha seguito da vicino ogni passaggio di questo complesso intervento. Questo traguardo dimostra che con impegno e determinazione è possibile risolvere problemi che sembravano irrisolvibili. Zona 33 rappresenta un capitolo importante della nostra storia amministrativa e oggi possiamo dire, con orgoglio, che quel capitolo è finalmente chiuso nel modo giusto.”

