Matera: ancora seduta consiliare deserta…e Francesco Salvatore che torna presidente

Un consiglio comunale lampo, quello di oggi pomeriggio a Matera, giusto il tempo di fare l’appello e registrare che anche questa ennesima seduta è andata deserta. Solo 12, infatti, i consiglieri che sono risultati presenti all’appello nella sala “Pasolini” di via Sallustio, nel consiglio comunale convocato in seduta straordinaria per una surroga e perla elezione del Presidente del consiglio e dei due vice. Sarà ora inviata apposita comunicazione, come da prassi, ai consiglieri tutti che conterrà anche l’unico punto in discussione lunedì 12 agosto 2024 (in seconda convocazione) con orario di convocazione alle ore 16,00 e riguardante esclusivamente il punto 1- “La surroga della consigliera dimissionaria Anna Ramundo e l’ingresso in Consiglio di Michele Centonze”.

La seduta consiliare è stata presieduta dal dimissionario Francesco Salvatore che per necessità è stato costretto a tornare a sostituire se stesso, ancora per una volta,…per abbandono del campo da parte di chi doveva farlo. La ha spiegata lui stesso questa imbarazzante situazione, sottolineando che tutti coloro che lo potevano fare (in quanto consiglieri anziani: “la consigliera Violetto, il consigliere Casino, il consigliere Perniola e il Consigliere Alba“)…. “hanno comunicato la loro indisponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio facente funzioni“. Salvatore ha spiegato che essendo intervenute il 2 agosto le “dimissioni della consigliera comunale, Anna Teresa Ramundo, si è avviato l’iter di cui all’art 38, comma 8, del DL 267/2000 che indica in 10 giorni, e non oltre il termine ultimo per provvedere alla surroga e quindi alla ricostituzione del Consiglio comunale nella sua interezza, per cui il termine dei 10 giorni scadeva il 12 agosto e, nel contempo, si è ritenuto di anticipare all’8 agosto la convocazione, in quanto c’erano i termini previsti dallo Statuto per l’elezione del Presidente rispetto all’ultimo Consiglio comunale i 10 giorni dall’ultimo Consiglio comunale che si è tenuto in data 29 luglio 2024 e andato deserto.” Salvatore ha anche riferito che “sono pervenute tre richieste di annullamento della convocazione di questo Consiglio comunale, una a firma della consigliera Filomena Tosti, una della consigliera Cinzia Scarciolla ed una a firma dei consiglieri Morelli, Toto e Fragasso a cui, mi dicono, ha prontamente risposto l’ufficio di della segreteria Generale, dichiarando la legittimità di quanto fino ad ora svolto.” Infine, sempre il facente funzioni Salvatore, ha informato che “è pervenuta in data 7 agosto 2024 a mezzo PEC dall’amministrazione provinciale di Matera, la richiesta di comunicazione entro e non oltre il 23 agosto 2024 dell’elenco dei componenti il Consiglio comunale per le prossime elezioni provinciali, quindi anche questa richiesta da parte della Provincia ci impone in un certo senso di surrogare la dimissionaria consigliera Ramundo entro il termine richiesto del 23 agosto 2024. ”