“Archiviata la fase più severa della crisi pandemica da COVID-19 ed a seguito del difficile lockdown che ha prodotto la riduzione degli orari di alcuni Uffici Postali, al fine di garantire maggior sicurezza, con grande felicità comunichiamo che l’Ufficio Postale La Martella e MATERA 5 – Via del Corso 15, uniche due sedi, ancora ad oggi, a seguire l’orario d’apertura in giorni alterni, a far data da lunedì 6 luglio 2020, ripristineranno gli orario d’apertura al pubblico ordinari, ergo per La Martella dal lunedì al venerdì 08:20 – 13:45 ed il sabato 08:20 – 12:45.”

E’ quanto reso noto con un comunicato stampa di Poste Italiane in cui viene espressa la “Totale soddisfazione per la riattivazione, pienamente operativa, di tutti gli Uffici Postali della Città di Matera, i cui orari d’apertura al pubblico erano stati temporaneamente oggetto di rimodulazione, in ottemperanza ai DPCM in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale, con severi disservizi per le fasce più fragili, che consentono, in fase 3, l’avvio del percorso di ritorno alla normalità, pur garantendo la piena sicurezza agli utenti.”