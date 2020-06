Matera è libera dal coronavirus. Almeno per ora. Infatti, nella Città dei Sassi non ci sono più contagiati dal COVID-19 dopo che è risultato negativo anche l’ultimo tampone di controllo effettuato sull’unico paziente che si trovava in isolamento domiciliare. Una condizione che sarà importante far permanere nel tempo, anche per poter accogliere in sicurezza i turisti che, sebbene timidamente, cominceranno a riaffacciarsi in città. E la chiave di volta per perseguire questo risultato-non essendocene altre note- rimangono quelle poche regole (igiene mani, distanziamento, mascherine in tutte le situazioni in cui sono ancora raccomandate).

“E’ una splendida notizia – ha commentato il Sindaco, Raffaello de Ruggieri – che ci fa guardare con più tranquillità al futuro.

Da oggi nessun materano risulta essere contagiato dal virus ma dobbiamo continuare ad adottare quei comportamenti prudenti che ormai sono purtroppo diventati per noi usuali: mantenere le distanze interpersonali, utilizzare le mascherine in luoghi chiusi aperti al pubblico e in luoghi aperti quando si è a contatto con altre persone stando attenti ad evitare gli assembramenti.

Sono regole che possono permetterci di ridurre il rischio di contrarre il coronavirus, specie in questa terza fase che deve riportarci alla normalità pur nella consapevolezza di dover convivere con il COVID”.