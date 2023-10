Matera alla fiera internazionale“Ttg travel experience” di Rimini

“L’Amministrazione comunale di Matera, -si legge in una nota- è presente con l’assessore al Turismo Tiziana D’Oppido, alla fiera internazionale “Ttg travel experience”, che parte oggi a Rimini per una tre giorni di scambi e promozione destinata ai principali tour operator d’Europa. ” «Quest’anno -spiega D’Oppido- oltre a valorizzare e promuovere il volto ormai noto della città dei Sassi nel mondo, intendiamo spingere sul volàno del cineturismo, proponendo Matera anche come meta cinematografica. Da Pasolini a Mel Gibson, da Ben Hur a 007 in No Time to die, da Angelina Jolie a Imma Tataranni, sono tantissimi coloro che hanno scelto la città dei Sassi per ambientare le loro pellicole, in un set naturale unico a cielo aperto. Oggi chi visita un territorio non chiede solo di “vedere” un luogo, ma di vivere un’esperienza come ad esempio trovarsi nello stesso luogo utilizzato come set, per la realizzazione di un film conosciuto. Da questi presupposti, è nata “Cinemappa”, che faremo conoscere bene a Rimini. Si tratta di un’applicazione per dispositivi mobili a beneficio di cittadini e visitatori di Matera, italiani e stranieri, con il fine di fornire tutte le informazioni utili su film, cast, produzioni e scene girate nel territorio comunale. L’app Cinemappa, che già nel suo logo è strumento di veicolazione, identificazione e interconnessione tra Matera ed il cinema, può essere scaricata attraverso Google play (per sistema Android) ed Apple Store, (per sistema IOS), consente di acquisire tante utili informazioni sul tema. Oltre al focus sul cineturismo -conclude D’Oppido- stiamo promuovendo il valore storico-architettonico della città, e soprattutto il Cartellone di eventi di pregio e grande richiamo turistico, che stanno per partire e riempiranno tutto il periodo autunno-inverno. Matera è a Rimini con l’Agenzia di promozione territoriale (Apt), per proporre l’offerta turistica della Basilicata non solo attraverso un ampio stand con proiezioni video, strumenti digitali e materiale informativo, ma anche attraverso due conferenze stampa. Protagonisti venti operatori turistici da tutta la regione, con presìdi dei due capoluoghi di provincia, Maratea, Rotondella e l’Unione delle Province italiane. L’assessore D’Oppido interverrà venerdì 13 ottobre alla seconda conferenza stampa sul tema: “Basilicata, l’offerta dei territori tra paesaggio e cultura”, che si terrà presso la sala Ravezzi 2 (Hall Sud), insieme con altri amministratori dei Comuni coinvolti e della Regione.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.