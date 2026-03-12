Matera alla BMT di Napoli per promuovere l’offerta turistica della città

“Promuovere l’offerta turistica della città e rafforzare le relazioni con i principali operatori del settore: con questi obiettivi il Comune di Matera ha partecipato oggi alla BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, uno dei principali appuntamenti dedicati al turismo in Italia che accende i riflettori sull’offerta turistica rivolta agli italiani in viaggio.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “Alla manifestazione hanno preso parte il sindaco Antonio Nicoletti e l’assessore comunale al Turismo Simona Orsi, che hanno preso parte alla conferenza di apertura, a margine della quale hanno incontrato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e il suo Consigliere On. Gianluca Caramanna, per parlare di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Nel pomeriggio, il sindaco è intervenuto alla conferenza stampa promossa dall’Apt di Basilicata, per rappresentare e valorizzare la città dei Sassi all’interno di un contesto di grande rilievo per l’intero comparto turistico.

La BMT riunisce i principali tour operator, compagnie crocieristiche, catene alberghiere, compagnie aeree, di navigazione e ferroviarie, insieme ad attività economiche e imprenditoriali collegate al turismo. Un’occasione importante di confronto per valorizzare le destinazioni italiane e rafforzare le relazioni tra istituzioni e operatori del settore.

Matera ha partecipato all’iniziativa portando la propria esperienza di destinazione culturale di rilievo internazionale, quest’anno in particolare rivolta al Mediterraneo. La città, già Capitale europea della cultura nel 2019, è quest’anno Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, un riconoscimento che rafforza il suo ruolo di luogo di incontro tra culture e tradizioni del Mediterraneo, oltre che di grande attrattività turistica.

La presenza alla BMT rappresenta anche un’opportunità per rafforzare i rapporti con la città di Napoli e con il sistema turistico del Mezzogiorno, in vista di importanti appuntamenti internazionali. Tra questi l’America’s Cup di vela che si terrà a Napoli nel 2027 e che avrà un’anteprima quest’anno. In questo contesto, con la città partenopea si potranno sviluppare scambi e collaborazioni sul piano culturale e turistico.”

“La partecipazione alla BMT di Napoli – dichiara il sindaco Nicoletti – è un’occasione ulteriore per parlare di Matera agli operatori e alla stampa del settore turistico. Matera è oggi una meta sempre più apprezzata dai visitatori italiani e stranieri e, con il riconoscimento di Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, rafforza il proprio ruolo di città aperta allo scambio e all’incontro tra popoli e culture. Il dialogo con Napoli, così come discusso oggi con il sindaco Manfredi anche in vista dei grandi eventi legati all’America’s Cup, potrà favorire nuove collaborazioni in grado di valorizzare l’intero Sud. Anche in questo sarà prezioso il sostegno del Governo, come condiviso con il Ministro del Turismo”.

“La BMT – sottolinea l’assessore al Turismo Orsi – rappresenta una piattaforma strategica per presentare la nostra offerta turistica e costruire relazioni con operatori e stakeholder del settore. Matera è una destinazione molto richiesta, capace di coniugare patrimonio storico, cultura, paesaggio ed esperienze autentiche. Occasioni come questa rafforzano il posizionamento della città nei circuiti turistici e di sviluppano collaborazioni utili alla crescita del turismo”

