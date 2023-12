Matera albergo diffuso. Ma forse forse un ”Mega” ex novo ci sta

E la suggestione monta , dopo l’annunciata demolizione del Palace che lascerà il posto a un moderno edificio funzionale con tanto di giardini pensili. Un altro ”mega” albergo con una offerta diversa? Servirebbero ricerca di mercato, spirito imprenditoriale e voglia di investire in milioni di euro. In loco ne ne vediamo. Ma Antonio Serravezza, che ha negli occhi immagini e comfort visti tra Dubai e Singapore, ma anche a Milano, Roma e Bari, si diverte a pungolare e a ricordare che il turismo, laddove c’è un piano gestito da professionalità che masticano la materia a tempo pieno, ha bisogno di suggestioni e di novità. Pensa a un ”Hotel Sassi” al piano…magari progetto da un archistar. E per finanziare il progetto ci vorrebbe un innamorato di Matera, un referente di Fondi di investimento o anche un sceicco, un sultano, là dove pompano petrolio e incassano dollari senza posa per i fondi sovrani, che ci sono anche in nord Europa. Serve un talent scout…Sogni ad occhi aperti, che non vanno oltre le foto ricordo per il gemellaggio di turno. Serravezza insiste e guarda a quello che è stato fatto finora. I rioni Sassi e il Piano con l’impulso dato da Matera 2019, hanno visto incrementare le diverse forme di offerta ricettiva, per tutti i gusti e costi, contribuendo a incrementare il reddito anche dei non addetti ai lavori . E allo stesso tempo – è il rovescio della medaglia- a far lievitare,oltre ai prezzi di beni consumi, anche canoni di locazione e le valutazione del mercato immobiliare nella filiera nuovo, seminuovo e usato garantito o da ristrutturare. Quanto all’Hotel Sassi al Piano…mai dire mai.



LA PROPOSTA DI UN MEGA ALBERGO.

Se una bella città vuole turismo e non ha alberghi adeguati è una città dimezzata, rischia di essere una tappa veloce o una semitappa di un percorso turistico più articolato. Non bastano i musei e i panorami incantevoli sui Sassi per fare Matera una città a vocazione turistica, una vera città turistica. Se una città vuole fare davvero la città turistica deve possedere, quattro o cinque requisiti obbligatori, oltre i fondamentali patrimoni d’arte, di natura, di architettura e di cultura. I requisiti obbligatori sono molto concreti, quasi scontati, e nello stesso tempo molto importanti e sovente non così primariamente valutati. Innanzi tutto se una città vuole turismo deve avere i posti per accogliere i turisti. Non è il caso della nostra città che abbonda di posti letto? Io penso che a Matera mancano alberghi con almeno 80/100 camere, di buon livello, con buoni servizi base per consentire anche il turismo congressuale sempre in crescita. Una bella città turistica senza alberghi adeguati è una città turistica dimezzata, rischia di essere una tappa veloce o una semitappa di un percorso turistico più articolato. Gli alberghi adeguati in una città turistica consentono al turismo di pernottare comodamente nella stessa città e quindi di spendere/investire di più nella stessa città senza dover ricorrere alle città vicine più fortunate o più previdenti per aver pianificato un sistema di alloggio conveniente e attraente. Sembra facile, e spesso lo è. Molte organizzazioni economiche organizzano in una città attraente il loro congresso annuale ma devono trovare il sito adatto con letti adeguati sufficienti per 100/200 persone. Questo è un problema per Matera. Oltre a ciò ci vuole la creatività. Il dono storico è lì, i musei sono lì, il panorama è lì ma se non alimenti l’attrazione con nuove iniziative creative non accendi il corretto richiamo e non reiteri l’interesse per il luogo. Insomma, fare sempre cose nuove e innescare una curiosità aggiunta al patrimonio che già si conosce. Un’ultima cosa che io vedo rispetto ad altre città turistiche che è necessaria la raggiungibilità che è fatta di segnaletica, cartellonistica, manifesti, ma anche di strade e percorsi intelligenti usando segni e simboli colori e icone che fanno gruppo, appartenenza inclusione. Matera è sulla strada giusta? Siamo una città turistica giovane che ha tanto da studiare, imparare e mettere in pratica.